La decisión del Barça con Vitor Roque y el Preolímpico

El Barça no cederá a 'Tigrinho' para el torneo sudamericano que se disputará en enero en Venezuela porque coincide con su llegada a la Ciudad Condal El Preolímpico no está incluido en el calendario de fechas FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas

El premio de consolación para ‘Tigrinho’ en su no-convocatoria por la Seleçao principal fue su inclusión para el equipo olímpico que jugará dos amistosos en la fecha FIFA de septiembre en Marruecos ante la selección local Sub-23.

La presencia de Vitor Roque en estos dos encuentros no tiene ningún sentido. Brasil aprovechará esta cita como preparación para el torneo preolímpico sudamericano, que se disputará en enero en Venezuela y donde hay dos plazas para los Juegos de París del próximo verano.

Según ha podido saber SPORT, elBarça ya ha tomado la decisión de no autorizar la presencia del joven delantero en una competición que no se disputa en fechas FIFA y en la que los clubes (sean europeos o sudamericanos) no están obligados a dejar a sus jugadores.

No se trata de una revancha del Barça con la CBF, ni mucho menos, sino que responde a una lógica deportiva aplastante. El Preolímpico sudamericano coincidirá con el desembarque, a partir del 1 de enero, de Vitor Roque en Barcelona, donde se unirá a la plantilla de Xavi Hernández, después de haber podido hacer tres semanas de vacaciones una vez haya finalizado, a inicios de diciembre, sus compromisos con el Ath .Paranaense en el Brasileirao.