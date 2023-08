Cumbre inminente en el Barça para cerrar la salida de Lenglet

Al Nasr quiere ficharle esta semana sí o sí y el jugador tiene la última palabra Su salida es clave para la llegada del lateral derecho

El Barça ha iniciado la recta final del mercado con las cartas ya marcadas. Quedan por salir dos futbolistas que no entran en los planes -Lenglet y Dest- mientras que iría bien una venta en posiciones ofensivas. El primero en marcharse puede ser Clement Lenglet. Mañana hay prevista una cumbre para tratar sobre su venta al Al Nasr saudí tras fallar las opciones europeas.

Lenglet es consciente de que no seguirá en el Barça. El club no lo ha inscrito ni lo hará salvo que sea estrictamente necesario. El futbolista regresó a la pretemporada sabiendo ya las intenciones del club blaugrana y su intención era continuar en el Tottenham. Salvo giro inesperado, la operación hacia la Premier se ha roto porque los ingleses no desean pagar traspaso si deben asumir la ficha del jugador.

El Al Nasr, mientras tanto, no ha cesado de apretar por Lenglet con la esperanza de convencer al jugador. Y en el Barça priorizan esa vía porque hay dinero de traspaso aunque también se buscan otras fórmulas imaginativas. Habrá que ver si el francés da su brazo a torcer ahora que muchas estrellas han firmado por la liga saudí.

Mañana está prevista la cumbre en la que debería aclararse la situación y no se descarta nada. El Barça quiere zanjar de forma definitiva su marcha y no esperar a los últimos días de mercado para cederle. Ahí si que haría varios clubs interesados en firmarle en Europa asumiendo un año su ficha.