¿Qué está pasando con el futuro de Ansu en el Barça?

El Barça busca una solución, pero el futbolista se resiste a irse No será titular esta temporada en el proyecto de Xavi

Ansu Fati se ha convertido en el protagonista inesperado de estos últimos días de mercado. Eso públicamente. Porque a nivel interno, el Barça siempre le ha tenido en venta desde que acabó la pasada temporada. Y el jugador lo sabe a pesar de que públicamente se ha intentado esconder la situación para no enturbiar el ambiente del vestuario y no desvalorizar un activo que continúa siendo muy importante para el Barça. Su nombre ha vuelto a aparecer porque al club blaugrana se le acaban los días con los que hacer caja por el futbolista y hay una cierta premura en presionar al chico y en despertar a los posibles compradores para encontrar la propuesta idónea para todas las partes.

Y ¿cómo se ha llegado a este punto con un futbolista que maravillaba e iba encaminado a ser el estandarte del club? Pues básicamente porque no es una prioridad deportiva y en el Barça consideran que aún se puede sacar un rédito económico importante por él. Ansu no ha vuelto a ser el mismo desde la lesión de rodilla. Es evidente que el tema no se gestionó bien y ha desembocado en una interrupción traumática de su progresión como futbolista.

El Ansu de sus días de gloria no es el mismo que el de ahora, pero también es cierto que el futbolista ha dado un paso adelante y está mucho mejor. El Barça entiende que aquí no jugará y, en otras circunstancias, se le tendría acomodado en la plantilla como fondo de armario, pero cuando la necesidad aprierta se acelera la búsqueda de soluciones. Y con Ansu se apuesta por una salida por muy dolorosa que sea y por muy en contra que esté el propio jugador.

Es imposible de saber cómo acabará todo esto, pero Ansu ya rechazó irse en junio al Wolverhampton a pesar de que la operación la bendecía su propio representante, Jorge Mendes. Ahora, hay varios clubs que han pedido la cesión -alguno importante en Alemania que sorprendería- y en la Premier incluso se podría sacar un traspaso de unos 50 millones de euros. El Barça tiene claro que si Ansu se va, podrá fichar a un par de futbolistas importantes sorteando el límite salarial por lo que hay partida todavía.

Y enmedio de toda esta ecuación está Xavi Hernández, quien en público sortea las preguntas sobre Ansu como puede y deja claro que el club está como está y que aquí no hay nadie insustituible. Ansu va a tener la última palabra. Con una renovación firmada bajo el brazo, tiene la sartén por el mango y lo ha utilizado muy bien en estos tres últimos meses. Su primera opción es seguir, pero si continúa viendo tanto movimiento raro alrededor, quizás si que da un paso y se libera para triunfar en otro lado. El miedo que hay es que pueda hacerlo a lo grande y el Barça quede algo retratado.