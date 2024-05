Así fue la controvertida última etapa de Valdés con el Barça

La marca de Valdés en el mejor Barça de la historia fue tan grande que el recuerdo de su etapa como técnico del juvenil A se fue diluyendo. No es el caso de los que vivieron de cerca aquello.

11 semanas de mucha tensión con un Valdés que revolucionó el juvenil A con un método de preparación llamado Futtack que entraba en conflicto con la metodología de La Masia. En la pizarra del exportero los jugadores se ordenaban como piezas de ajedrez. Unas consignas que no todos los jugadores asimilaban.

Valdés también iba por libre con el sistema, desmarcándose a menudo del 4-3-3 clásico del resto de equipos del fútbol base. "Haremos un futtack con mucho gas, muy dinámico, asumimos riesgos y vamos a por el gol", dijo en una de sus primeras comparecencias.

Uno de sus partidos más recordados fue el estreno del Johan ante el Ajax. Ese día apostó por Balde como extremo derecho o Ilaix Moriba como delantero centro. Varios jugadores ocupaban posiciones con las que no estaban familiarizados. Los métodos del técnico incomodaban al club porque se alejaban de la hoja de ruta de todo el club. Un plan para que los jugadores llegaran al primer equipo familiarizados con algunos conceptos y automatismos.

El caracter de Valdés, un tipo de mecha corta, también fue desgastando a personas que trabajaban habitualmente con él. Una de las relaciones más tensas fue con Kluivert, entonces director del fútbol formativo. Valdés terminó siendo despedido tras ser apartado por un encontronazo con Kluivert. El exportero tuvo una discusión subida de tono con y esa reunión fue la gota que colmó el vaso de los responsables azulgranas, que deciden romper el contrato dos meses después de firmarlo.

"Es una página muy negativa para el Barça, para Valdés y para mí. Solo cuatro personas sabemos todo lo que pasó. Y me da mucha pena que todo acabara de manera brusca, porque yo nunca había tenido ningún problema con él", recordó el neerlandés meses después de la salida de Valdés. "Pero él sabe que hizo cosas que no debería haber hecho. Cada uno puede tener su carácter y se debe respetar, pero Valdés hizo ciertas cosas que no se pueden hacer", recordó Kluivert unos meses más tarde.