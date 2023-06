La condición del Olympique de Lyon para comprarle a Umtiti al Barça

El club francés necesita vender a Lukeba para afrontar el fichaje del balugrana El Barça pide unos 4 millones y un porcentaje de futura venta

Samuel Umtiti no continuará en el Barça y esperan que su salida pueda formalizarse a tiempo para que no deba presentarse en el inicio de la pretemporada ya que no cuenta en el nuevo proyecto deportivo. Umtiti podría recalar en el Olympique de Lyon, pero según 'Sports Zone', el club francés no dará el paso definitivo hasta que no consiga vender a una de sus joyas, el tambén central Castello Lukeba.

El Lyon espera sacar más de 20 millones de euros por Lukeba, un futbolista de 20 años que ha sorprendido por su proyección durante esta temporada. Varios clubs de la Premier League están negociando pero todavía no hay acuerdo. Ya ha habido acercamiento entre el Lyon y el Barça por Umtiti, pero no se ha podido avanzar más por ahora. El Barça pide un mínimo de 4 millones de euros por el traspaso más un porcentaje elevado de una futura venta del central francés.

Umtiti tiene clarísimo que no continuará en el Barça y su prioridad es escuchar al Lyon pare regresar al club que le vio triunfar y jugar junto a antiguos compañeros que han ido volviendo del extranjero. El Lyon descartó su fichaje por las dudas físicas del futbolista esta temporada, pero ahora sí estarían dispuestos a entrar en la puja. En Italia, Inter de Milán y Roma habían preguntado por su situación pero todavía no han dado el paso adelante.