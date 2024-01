Cinco meses sin Dembélé: ¿Lo echa de menos el Barça?

En los primeros meses sin Dembélé el barcelonismo se regodeaba con la irrupción de Lamine y el traspaso del francés. Las jugadas del canterano disparaban las expectativas mientras los errores de Ousmane en el PSG se convertían en memes.

Definitivamente las piezas encajaban y el Barça tenía las cartas ganadoras: Lamine era lo que el culé siempre soñó que podía llegar a ser Dembélé y además era mucho más joven. Tenía el mismo veneno, pero entendía el juego y su techo goleador parecía más alto.

Los dos jugadores eran tendencia en las redes por motivos opuestos y se instaló una narrativa favorable al Barça: Dembélé nunca dejaría de ser Dembélé (un futbolista que alguien definió como el resultado de apretar todos los botones en el FIFA) y Lamine era un proyecto mucho más serio.

"Me acuerdo de él, pero no he visto partidos del PSG. No es nuestro rival. No le tengo rencor y le deseo lo mejor. El Barça sigue encontrado soluciones con Lamine, Raphinha... estamos encantados", aseguró Xavi en octubre.

Han pasados unos meses, y con el Barça en crisis, hay motivos para pensar que el equipo está acusando algunas bajas de esta temporada. Las de Busquets y el lesionado Gavi, pero también la de Ousmane, un futbolista que provoca más división de opiniones entre los aficionados que entre los entrenadores.

El crecimiento de Ousmane

Ousmane, que no tuvo un arranque muy brillante con el PSG, ya es el máximo asistente de la Ligue 1 y Luis Enrique le dedica palabras muy parecidas a Xavi, Koeman, Setién o Klopp en su momento. "Es sin duda el jugador más desequilibrante del mundo. Tiene personalidad para generar superioridades, fijar a los jugadores... Es un show, un espectáculo".

Osumane acumula seis asistencias en la liga (ocho entre todas las competiciones) y un solo gol en 22 partidos. Pero más allá de unos números goleadores muy discretos, es uno de los grandes facilitadores del PSG por cómo condiciona a los rivales y libera a sus compañeros. En el Barça finalmente ha sido Raphinha, y no Lamine, quien ha tenido más continuidad como extremo derecho.

El brasileño, que se lesionó ante Osasuna en la Supercopa, suma cuatro goles y siete asistencias en 20 partidos. Mejores números que el propio Dembélé en el PSG, aunque menos proclive en situaciones de uno contra uno. Uno de los que parece echar más de menos a Ousmane es Lewandowski, que el año pasado fue rotundo: "Dembélé es el jugador que más me ha sorprendido del Barça. Tiene talento, calidad y es muy rápido. Puede ser el mejor jugador en su posición. Dembélé ya está entre los mejores".

Lamine, por su parte, ha participado en 27 partidos esta temporada y suma cuatro asistencias y dos goles. Con solo 16 años ya está marcando diferencias con el primer equipo aunque, tras la explosión inicial, el propio Xavi parece haber bajado de revoluciones con el canterano, que está siendo más revulsivo que indiscutible.

El Barça ha encontrado alternativas a Dembélé con varios futbolistas, pero ninguno ha asumido el rol de Ousmane la temporada pasada. Cuando los partidos se atascaban, era la primera opción ofensiva del equipo. Sus jugadas muchas veces acababan peor de lo que empezaban, pero ninguno era más difícil de descifrar para los rivales.