Aubameyang da la razón a Xavi

Xavi quería que se quedara a pesar de la llegada de Robert Lewandowski. Consideraba que su salida debilitaba la capacidad ofensiva de la plantilla, pero la falta de fair play financiero para inscribir a los nuevos refuerzos y la precariedad económica llevaron al club a traspasar a Pierre Emerik Aubameyang al Chelsea por doce millones.

El equipo acabó ganando la Supercopa de España de manera brillante ante el Real Madrid (1-3) y reconquistó la Liga después de cuatro años de sequía. Pero a Xavi no le faltaba razón cuando lamentó su salida. El Barça no ganó el torneo de la regularidad por su despliegue defensivo, si no gracias a su solidaridad y fortaleza defensiva, hasta el punto de que Marc André Ter Stegen igualó el récord de porterías a cero de Paco Liaño.

Y claro, a la que ha fallado la rocosidad defensiva, han quedado al descubierto todas las carencias ofensivas de la plantilla. Unas carencias que el Real Madrid aprovechó para llevarse la Supercopa de España. Errores arbitrales al margen -tan clamorosos como decisivos, por cierto-, y regalos defensivos -tan clamorosos y decisivos como los arbitrales-, el primer trofeo de la temporada se escapó por la falta de contundencia ante Andrij Lunin, especialmente de un Ferran Torres que perdonó hasta tres claras ocasiones de gol antes de la media hora del partido.

Dos días después de que el Barça tocara fondo en Arabia Saudí, Aubameyang fue elegido mejor futbolista del mes de diciembre en la Ligue 1, un galardón que conquistó tres veces siendo futbolista del Saint Etienne, antes de fichar por el Borussia Dortmund, hace una década.

El gabonés colaboró a las cuatro victorias y un empate del Olympique Marsella con cuatro dianas. Y ya suma 13 goles y siete asistencias en los 26 partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

Incorporado en enero del 2022 tras conseguir la carta de libertad del Arsenal, Aubameyang solo jugó media temporada a las órdenes de Xavi, en la que anotó 13 goles en 23 partidos, con un doblete incluido en la goleada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-4).