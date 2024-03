Christensen, baja con Dinamarca

La Unión Danesa de Fútbol ha anunciado que Andreas Christensen es baja y no irá convocado con su selección durante la presente ventana de partidos de los combinados nacionales. El futbolista iba a ser titular frente al Atlético de Madrid, pero notó unas molestias en el calentamiento previo que le impidieron vestirse de corto.

Xavi no quiso forzar al zaguero reconvertido en pivote y Fermín López entró en su lugar. Entre Gündogan y Sergi Roberto se encargaron de ejercer las funciones de centrocampista posicional. Después del partido, Xavi Hernández informó que el defensa "no tiene una lesión en sí, a mí me ocurrió también como jugador. Tiene una tendinitis en los Aquiles, que el dolor va a días, y en el calentamiento nos ha dicho que hoy no podía", detalló.

Así pues, Christensen se quedará en Barcelona para iniciar su proceso de recuperación y no viajará con la selección danesa. Será una baja sensible para el combiando nórdico, pero no en exceso, dado que los dos partidos que tenían agendados eran de carácter amistoso: Suiza el 23 marzo e Islas Feroe, tres días después.

El seleccionador nacional de Dinamarca, Kasper Hjulmand, ha elegido en su lugar a Jacob Rasmussen del Brøndby, que podría debutar con la selección absoluta durante esta concentración antes de la Eurocopa 2024.