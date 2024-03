Persecución a Xavi

Por segunda vez esta temporada, Xavi Hernández fue expulsado. El técnico del FC Barcelona vio la segunda tarjeta amarilla anoche en el Civitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid por el siguiente motivo: "Realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro"

Las cámaras de Movistar + recogen la secuencia en la que el egarense recibe la segunda amonestación de José María Sánchez Martínez. Xavi, incrédulo ante la decisión del colegiado, le pregunta al cuarto árbitro en reiteradas ocasiones "¿Qué te he dicho?". En el vídeo, a diferencia de lo que recoge el acta, no se aprecian gestos de desconsideración no observaciones voz en grito.

Como decimos, esta es la segunda expulsión de Xavi Hernández esta temporada. La primera de ellas fue en la 1ª jornada del campeonato doméstico frente al Getafe a domicilio (0-0). ¿El motivo? “Salir de su área técnica con los brazos en alto protestando de manera ostensible tras haber sido advertido con anterioridad por el cuarto árbitro”, esto recogía el acta de aquel día.

El técnico culé se explicó de la siguiente manera en la rueda de prensa: "Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros, no. Por eso me ha expulsado. El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y nos dijeron que entenderían más a los entrenadores. La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos", argumentó.

Marca igualada

Se da la casualidad, tal y como apunta MisterChip en la red social 'X', que Xavi ya ha sufrido tantas expulsiones en Liga como entrenador que en su carrera completa como jugador. Este es su balance como entrenador: 93 partidos, 15 tarjetas amarillas y dos expulsiones; mientras que el cómputo como jugador quedó de la siguiente forma: 505 partidos, 44 amarillas y dos expulsiones.

Así pues, Xavi no podrá volver a sentarse en el banquillo durante un partido de LaLiga hasta de aquí, prácticamente, un mes. Si la sanción es de un partido, se perderá el duelo contra Las Palmas del 30 de marzo y si fuese de dos, tampoco podría estar presente frente al Cádiz a domicilio. Sea como fuere, su presencia para el clásico liguero en el Santiago Bernabéu estaría garantizada. Recordemos, además, que esta sanción solo se cumplirá en Liga, por lo que también podrá dirigir al equipo en los cuartos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain.