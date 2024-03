Las enigmáticas declaraciones de Joao Félix: "Los aficionados del Atlético no saben..."

Joao Félix fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Barça en el Metropolitano. El portugués marcó el primer tanto del Barça, de nuevo ante el Atlético, equipo que lo cedió este verano. Ya ocurrió en el encuentro en Montjuïc, donde también vio portería aunque el domingo la celebración fue más contenida.

El portugués fue pitado en todas las acciones e incluso se quemó una camiseta suya en la placa que tiene el futbolista en los aledaños del estadio. Luego Joao marcó de nuevo a su exequipo, pero esta vez lo celebró con un perfil más bajo que en el partido en el Lluís Companys.

Tras el encuentro, el portugués concedió una entrevista a ESPN en la que se mostró comprensivo con la reacción de los aficionados y dejó entrever que ocurrieron cosas, durante su etapa en el Atlético, que no se contaron.

Atlético de Madrid - FC Barcelona | El gol de Joao Félix

"Los fans del Atlético no saben cosas que ocurrieron durante el tiempo que estuve ahí. Los fans no saben lo que ocurrió ahí dentro; los entiendo pero no debería ser visto como el chico malo. Incluso mi relación con los jugadores del Atlético es muy buena".

Así está la placa de Joao Félix antes del Atleti-Barça. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7o9zWMvLkW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 17, 2024

Félix se explayó a la hora de desmentir que tuviera un problema con los jugadores del Atlético. "Lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis excompañeros no es verdad. Como pudieron ver me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo a preguntar cómo está la familia, preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí".

¿A quién van dirigidas?

Unas declaraciones en las que no queda claro a quién apuntan, aunque de entrada, parecen descartar a sus compañeros en el vestuario. A todo esto, hay que recordar que el portugués sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid.

La tensión entre el Atlético y el futbolista hace que parezca ahora misión imposible que el próximo verano Félix sea un jugador más en el Atlético. Desde hace meses el Barça busca fórmulas para poder mantener al portugués la próxima temporada y la más sencilla sigue siendo ampliar una temporada más la cesión.