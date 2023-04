¡El Chelsea abrirá la puerta a Aubemayang para que se marche en junio!

El club inglés se plantea un mínimo de cinco salidas para revolucionar la plantilla El Barça está atento, pero ya le ha dejado claro al futbolista que solo le repescará gratis: o cedido o con carta de libertad

El proyecto del Chelsea hace aguas y si el Madrid le elimina la próxima semana de la Champions prácticamente habrá acabado la temporada. El club inglés ya está preparando su segundo proyecto con el propietario Tood Boehly y, según 'skysports' va a haber movimientos pronto. Entre abril y mayo podrían comunicar la salida hasta a cinco jugadores entre los que se encuentra Aubameyang. El delantero se ha pasado prácticamente la temporada en blanco y desea regresar al Barça el próximo curso.

Según estas informaciones, las primeras cinco bajas del Chelsea serán Aubameyang, Ziyech, Mount, Gallagher y Loftus-Cheek. En principio, el club londinense dará facilidades a todos ellos aunque intentará recuperar parte de lo invertido en algunos casos. Aubameyang ya sabe que el club londinense lo está poniendo en el mercado por unos diez millones de euros y que el Inter de Milán está muy interesado en firmarle.

La prioridad de Aubameyang es regresar al Barça. En el Camp Nou se sintió muy cómodo y recuperó su mejor versión. Ha mantenido la relación con el vestuario y le ha pedido a Xavi que le repesquen. En el Barça no ven mal la opción, ya que Auba aceptaría el rol de segundo delantero por detrás de Lewandowski, con quien se lleva muy bien. Pese a todo, el club ya le ha advertido que solo le abrirá la puerta si viene gratis: o con carta de libertad o cedido. Además, el delantero debería rebajarse la ficha para entrar dentro de la nueva escala salarial blaugrana.

La prioridad del Barça es fichar a un delantero joven y con proyección siempre que haya recursos para que pueda venir. Vitor Roque es uno de los objetivos, pero el club no entrará en ninguna puja por el futbolista. En el club ven a Aubameyang como una ocasión de mercado perfecta para el próximo año, aunque saben que el Chelsea no va a poner facilidades si su salida es el Camp Nou. Por ahora, lo único que parece claro es que en Londres le comunicarán que no cuentan con él y eso puede empezar a facilitar las cosas.