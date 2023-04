El Chelsea vuelve a la carga para fichar a Raphinha

El Barça sabe del interés, pero por ahora quiere que siga priorizando otras salidas El área deportiva del club blaugrana sabe que deben vender jugadores y estudia todas las situaciones

El Chelsea se quedó el año pasado con las ganas de fichar a Raphinha, pero no se olvidan de él. El club londinense ya ha expresado su interés por firmar al brasileño en el próximo mercado de verano y en el Barça son conscientes de ello. El club blaugrana está satisfecho de su progresión aunque ha realizado una temporada irregular y priorizaría otras ventas que generaran más beneficio neto a la entidad, aunque el área deportiva va a estudiar caso por caso en un verano que puede ser muy movido.

Raphinha se ha asentado en la titularidad blaugrana tras la lesión de Dembélé y ha tenido momentos álgidos de fútbol esta temporada aunque ahora no está pasando su mejor momento. La idea del futbolista, que está muy feliz en Barcelona, es la de seguir en el equipo y Xavi le ve margen de mejora, pero el Barça va a estar obligado a vender por cifras millonarias para equlibrar el margen salarial y tiene claro que Raphinha podría acabar siendo una solución de emergencia si otros futbolistas no quieren o no pueden salir.

El Chelsea pujó con el Barça hace unos meses para conseguir el fichaje de Raphinha. Su oferta de traspaso al Leeds era superior a la blaugrana, pero el futbolista decidió firmar por el club blaugrana como prioridad y finalmente se cerró la operación por 58 millones de euros más siete en variables. Fue el fichaje más caro de esta temporada, por lo que la venta, en el caso de realizarse, debería ser por una cantidad superior a lo que se pagó en su momento.

El agente de Raphinha, el exjugador Deco, se encuentra hace semanas en Brasil y tiene previsto regresar a Europa a mediados de abril. Deco también es consciente de este interés del Chelsea, pero mantiene su apuesta de que el jugador se asiente en Barcelona, salvo que el club acabe apostando por lo contrario. En estos momentos, el área deportiva está estudiando todas las posibles ofertas que puedan llegar por futbolistas y a finales de temporada se decidirán las salidas junto al técnico, Xavi Hernández. Es necesario vender por algo más de 150 millones de euros para que el club pueda fichar este verano.

El Chelsea, que está firmando una temporada mediocre, con cambio de entrenador incluido, prepara ya un nuevo proyecto deportivo con la salida de hasta siete jugadores de su actual plantilla. Su propietario, Tood Boehly, ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de invertir dinero en incorporaciones y entiende que Raphinha puede ser una pieza importante en el futuro. El brasileño mostró muy buenas prestaciones en el Leeds y varios clubs ingleses -también el Arsenal- se interesaron por él.

En el club blaugrana tienen claro que deben afrontar una completa remodelación de la línea ofensiva. El bagaje goleador de la temporada ha sido pobre y Lewandowski necesita estar más arropado. El club blaugrana va a escuchar ofertas por Ferran Torres y Ansu, pero los dos futbolistas son por ahora reacios a salir y las ofertas que pueden llegar serían menores a las del brasileño.