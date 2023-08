La cesión de Joao Félix le costaría al Barça entre 7 y 8 millones de euros

El club blaugrana sabría ya el precio final de una operación que podría darse en el último momento de mercado El futbolista ya ha dejado claro que se rebajaría la ficha para poder venir

La operación Joao Félix sigue encima de la mesa en el Barça. Es un jugador que interesa tal y como admite el club blaugrana, pero por ahora no se han dado los pasos definitivos a la espera de algunas salidas en este final de mercado. Según apunta el periodista Gianluca Di Marzio, el coste final de la operación podría estar entre los 7 y 8 millones de euros, que serían ficha del jugador sin pago adicional de préstamo. Esta sería la cifra que se estaría barajando para que la salida pueda cuajar.

Los números lo habría avanzado el agente del jugador, Jorge Mendes, que lleva semanas intentando materializar la operación a pesar de que el Barça le ha pedido paciencia. El club está ahora centrado en la inscripción de los jugadores que hasta ahora no han podido entrar -Marcos Alonso, Íñigo Martinez e Iñaki Peña- y en las salidas. Se necesita la marcha de Lenglet, Dest y quizás algún jugador más de la zona ofensiva para poder afrontar esta incorporación.

Joao Félix ya habría avisado al Barça de su intención de esperar al club blaugrana hasta la finalización del mercado. Quiere jugar en el Barça sí o sí y está descartando propuestas de la Premier y de Arabia Saudí para continuar su carrera deportiva. El portugués está convencido de que en el Barça de Xavi podría recuperar su mejor fútbol y que tendría el ecosistema necesario para convertirse en un crack de primer nivel.

El Atlético de Madrid está comenzando a desesperar ya que deberá firmar a un sustituto de Joao Félix en el caso que salga, pero necesita liberar su ficha y ya tiene claro que esto se va para finales de agosto y principios de septiembre, por lo que casi apuntaría al último día de mercado. Jorge Mendes tiene guardados algunos ases en la manga como el Wolverhampton o el Benfica para Joao Félix, pero el futbolista, en principio, no desea jugar en ninguno de estos dos equipos.

En el Barça insisten en que solo han recabado información sobre Joao Félix. Es un delantero que gusta porque es diferente a todo lo que hay en la plantilla, pero hoy por hoy no es una operación prioritaria hasta que no haya ventas o cesiones. No se ha dado ningún paso formal con el Atlético de Madrid y no se dará hasta saber si puede encajar en el límite salarial del equipo. Lo primero es fichar a un lateral derecho y luego ya se sabrá si Joao puede venir.