Cerezo esconde sus planes para el Barça-Atlético

El presidente del Atlético se ha mostrado incómodo ante la pregunta de si acudirá al palco de Montjuïc Tras la renuncia de Florentino Pérez, los colchoneros visitan el Estadi Olímpic el próximo 3 de diciembre

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, ha protagonizado un momento tenso este jueves en un encuentro con la prensa. El dirigente ha atendido a los medios de comunicación, aunque se ha mostrado incómodo ante la pregunta de si tiene previsto estar en el palco de Montjuïc el próximo 3 de diciembre con motivo del enfrentamiento de Liga entre Barça y Atlético. La ausencia de Florentino Pérez, confirmada, en el clásico de este sábado ha despertado el interés alrededor de la figura del máximo representante institucional de los rojiblancos.

El presidente arrancó ambiguo, sin desvelar nada: "Creo que cada uno hace y dice lo que tiene que hacer y decir. Cuando llegue el momento, haré lo que tenga que hacer y decir, pero lo haré el día en que vaya allí. Si es que tengo que ir allí", explicó. También comentó que "yo no tengo ningún problema con el Barça ni con ningún equipo de España".

¿Y si sales mañana de casa y te pilla un coche?

A partir de ahí, y a causa de la insistencia de una periodista sobre el tema, subió el tono: "No me imagino nada, me imagino la realidad, lo que veo y lo que yo vivo". Pero hubo más preguntas sobre el tema y Cerezo acabó visiblemente molesto: "No me preguntes lo que tú quieres, yo te voy a contestar lo que yo te quiero contestar". E insistió: "Cuando llegue el momento de hacer las cosas, se harán. ¿Tú sabes lo que vas a hacer mañana? ¿Tú sabes lo que vas a hacer pasado mañana?", arrancó con las preguntas retóricas. Y siguió: "¿Y si mañana sales de casa y te pilla un coche? ¿Saldrías o no saldrías? Como no sabes si te va a pillar o no te va a pillar, pues sales".