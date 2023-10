Joan Gaspart atiza a Florentino Pérez

El expresidente azulgrana habló sobre la actualidad del Clásico y el 'Caso Negreira' en una entrevista en RAC1 FC Barcelona - Real Madrid: La previa del Clásico, en directo

El expresidente del FC Barcelona (2000-2003) Joan Gaspart habló este jueves en una entrevista en RAC1 sobre varios temas que rodean la actualidad del clásico de este sábado, como la ausencia de Florentino Pérez en el palco del Estadi Olímpic, el 'Caso Negreira' y la cena de presidentes en el Hotel Majestic.

Gaspart considera "un desprestigio" que Florentino no acuda al Clásico. "Es un señorazo como persona, no entro como presidente del Madrid, que ya sabemos todo lo que pasó con Figo. Me falló mucho, no es su estilo. Conoce la historia y sabe que no se ha cometido ninguna ilegalidad". Y prosiguió: "¿Por qué Barça y Madrid no pueden sentarse a comer o en un palco? Si yo hubiera sido presidente del Barça, habría ido. Lo hice en momentos complicados aunque no me gustase. Eso forma parte del cargo".

Eso sí, "lo más importante es el resultado y que ganemos. Hay rivales deportivos y enemigos históricos aceptados en Madrid, como ya sabemos qué pasó con Figo. No me gusta tener enemigos, pero el día que no los tengamos...".

El 'Caso Negreira'

"De esto ya hemos hablado todos. El Barça no ha cometido ninguna ilegalidad, en absoluto, y en esto estamos todos de acuerdo", apuntó Gaspart sobre el 'Caso Negreira'. "Tenemos plena confianza en la justicia, es algo que no da para más. Los presidentes, con todo conocimiento de lo que sucede en el club, tienen plena confianza. Pero el mal ya está hecho porque se pone en duda al club".

Confesó que, la cena del martes junto a Joan Laporta, Enric Reyna, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu "no fue una reunión para unificar una estrategia judicial. Cuando cinco personas están seguras y convencidas y pueden afirmar que no se ha cometido ninguna ilegalidad, no hay estrategia posible. No hay infracción". Y apuntó: "En cuanto al dinero, hay que dividirlo en todos esos años. ¿Quién fichó a Enríquez Negreira? Alguien lo haría y no tengo la certeza de quién lo pidió, como muchas otras cosas que se hacen en el club, con 1.400 contratos, por ejemplo".

Sea como sea, los presidentes "estaban encantados de verse, cenar e intercambiar impresiones; unos más amigos que otros, pero con cordialidad y la voluntad de repetir ese encuentro cuando sea. Todos se fueron a casa contentos y felices".