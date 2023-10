'Operación' Lamine para el clásico

El canterano, que fue suplente el domingo ante el Athletic, ayer jugó los 90 minutos y llegará rodado al duelo ante el Madrid del próximo sábado Se muere de ganas de disputar su primer duelo contra el club blanco después de hacerlo en varias ocasiones en el fútbol base (y hace unos meses en el clásico de filiales de promoción de ascenso) CUÁNDO Y DÓNDE VER EL CLÁSICO DEL SÁBADO EN MONTJUÏC DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN

Después de disputar unos minutos ante el Athletic el pasado domingo, la idea con Lamine Yamal era que llegara en plenas condiciones al clásico del próximo sábado. El jugador formado en La Masia, que sufrió unas molestias en el psoas ante el Granada hace un par de semanas, no pudo acudir a la concentración de España y se quedó recuperándose en Barcelona.

Plan específico para el atacante de Rocafonda, que a sus 16 años todavía reside en La Masia. Allí coincide con los Cubarsí, Marc Bernal, Marc Guiu... La nueva hornada que se forja dentro de las paredes del cuartel general de la cantera azulgrana.

LÍDER DE LA NUEVA HORNADA

Lamine ha sido la gran irrupción de los últimos meses y ha revolucionado el primer equipo del Barça. En un contexto en el que La Masia es la gran protagonista por culpa de las bajas que 'castigan' al Barça de Xavi, el internacional absoluto español es un referente.

Unai Hernández y Lamine Yamal, en un entrenamiento | Javi Ferrándiz

Entró ante el Athletic en el 77' y rayó a buen nivel. Quizás un punto falto de cambio de ritmo, pero a buen tono. Y ayer el objetivo era que acumulara aún más carga de minutos para encarar el clásico del sábado al 100%. Tiene números de ser titular. Por su influencia y por las bajas.

Finalmente, el staff apostó porque lo jugara todo ante el Shakhtar. Se le vio con chispa, activo. Dejó un par de quiebros que levantaron a la parroquia azulgrana en las gradas de Montjuïc. Con personalidad y con la naturalidad con la que nos ha 'malacostumbrado' a hacerlo todo.

PROTAGONISMO

Exista la posibilidad de que Xavi se guarde su carta como gran revulsivo depende cómo vayan las cosas. Sea como fuere, le espera un papel protagonista ante el eterno rival azulgrana.

El técnico de Terrassa ha demostrado que confía plenamente en él y que no mira el DNI. Además, el futbolista maresmense está hipermotivado para jugar su primer clásico oficial. Oficial y no oficial, puesto que en el amistoso en Dallas no participó. Sí lo ha hecho en categorías. Y, por ejemplo, en la promoción de ascenso de hacer un par de meses con el Barça B.

En caso de jugar, se convertiría en el más joven en hacerlo en un duelo entre Barça y Madrid con 16 años, tres meses, dos semanas y un día.