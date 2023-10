Cancelo explota contra sus críticos en Portugal y en el Barça

El lateral celebró con rabia su gol ante Bosnia con la selección rusa "Hay quien vende una mala imagen de mi y yo tengo buen corazón"

Joao Cancelo está harto de las críticas que recibe por sus actuaciones dentro y fuera de los terrenos de juego. Es por ello que el lateral celebró con muchísima rabia su gol con la selección de Portugal ante Bosnia y al finalizar el partido explotó contra los que le critican. "La celebración fue con rabia porque suceden cosas que no están relacionadas con el fútbol y lo que he hecho es valorarme a mi mismo. Fue un manotazo con guante blanco para los que me critican".

El lateral portugués explicó que hay gente interesada en hacerle la vida imposible. "Siempre he sido un profesional ahí dónde he estado. Hay quien vende una imagen de mi que no es cierta. Tengo buen corazón y hago todo lo que puedo para ayudar a la selección de Portugal y al Barça".

De hecho, Cancelo explicó que está abierto a jugar en diferentes posiciones si así se le necesita. "Me da igual jugar por la derecha o por la izquierda. He madurado mucho y sé que puedo ser polivalente por las bandas. No me importa donde me coloquen e intento rendir con lo que me pidan los entrenadores. No hay problema alguno ni lo ha habido antes".

Hace unos días se abrió una polémica con Cancelo porque se negó a firmar unos autógrafos en Barcelona. El lateral indicó que lo había hecho porque se trataba de gente que luego se dedicaba a vender esas firmas par hacer negocio. El lateral siempre ha tenido un aura de jugador problemático en los clubs en los que ha estado y que su carácter se endurece cuando no juega de titular. En el Barça, por ahora, están muy satisfechos con su rendimiento y comportamiento y el club estaría encantado de poder quedárselo en propiedad a pesar de que el Manchester City va a poner un precio alto.