Cancelo y diez más ante el Atlético

El defensa portugués es insustituible para Xavi y encadena ya dieciséis partidos como titular Joao Cancelo repite como carrilero por la izquierda y relega a Balde una vez más al banquillo

Cancelo se ha ganado a Xavi desde el primer día. El portugués, tal y como estaba previsto, vuelve a aparecer en el once titular del Barça, esta vez para medirse al Atlético, confirmando, una vez más, que se ha convertido en un jugador insustituible para el técnico blaugrana. Juegue donde juegue y tenga el rol que tenga, Joao ha encajado como un guante en el equipo.

Su integración en el proyecto es tan evidente que, desde que llegó, solo ha dejado de ser titular en un partido, el de su debut ante Osasuna, en la cuarta jornada de Liga. Aquel día solo disputó la última media hora y, desde entonces, no ha vuelto a salir del once inicial del Barça, sumando ya dieciséis partidos consecutivos partiendo desde el minuto uno.

Tiene mucho mérito porque no solo ha ejercido como lateral derecho, sino que también lo ha hecho como una especie de falso interior, de extremo por la derecha y, como ocurrirá ante el Atlético por segundo partido consecutivo, de lateral zurdo. Balde no está atravesando su mejor momento y Xavi no ha dudado en, como había hecho Guardiola en repetidas ocasiones en el Manchester City, situarle en la banda izquierda para que asuma el rol de carrilero.

Vital para ganar al Porto

Ante el Porto cuajó uno de sus mejores partidos de blaugrana y tuvo libertad total para sumarse al ataque. Tan bien interpretó su papel que fue el autor del gol del empate y de la asistencia para que Joao Félix diera la vuelta al marcador. Cancelo pasará una nueva reválida, pero la sensación es que será muy difícil que nadie le mueva del once si no es por motivos que nada tienen que ver con las preferencias de Xavi.