"Todo este ambiente nos afecta"

El capitán Sergi Roberto también analizó a la finalización del partido contra el Rayo el entorno enrarecido con todo lo referente al futuro incierto sobre Xavi Hernández. "Todo este ambiente enrarecido nos afecta. Llegan mensajes y quieras o no quieras, acaba afectando. En las redes, en el estadio, es complicado evadirse de todos estos comentarios. Creo que es evidente que cuantos menos problemas haya fuera, rendimos mejor sobre el terreno de juego".

En cuanto al balance deportivo, Sergi Roberto destacó la importancia "de haber cumplido con objetivo marcado en estas últimas semanas de asegurar la segunda plaza de la clasificación. Ahora es cuestión de pensar ya en los compromisos de futuro".

Objetivo cumplido

Fermín repitió titularidad y a punto estuvo de anotar otro gol a sus espaldas. El centrocampistas se ha asentado en el once inicial y, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los jugadores con más llegada en estos últimos partidos. "Lástima que no he metido mi ocasión, pero contento por todo el partido del grupo. Espero que le podamos dar muchas alegrías a la afición la temporada que viene. Ahora es momento para estar contentos por la victoria y disfrutar porque creo que hemos hecho un buen partido", sentenció.

El canterano se mostró especialmente satisfecho por el doblete goleador de su compañero Pedri y aseguró "no estar pendiente de la lista de De la Fuente. Lo que tenga que llegar, ya llegará", sentenció.