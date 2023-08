El Barça que se imagina Xavi con Cancelo

El portugués es mucho más que un lateral y su pico de rendimiento con el City llegó cuando ocupó zonas interiores Puede estirar el equipo en la banda derecha, sustituir a Balde o ser un centrocampista más jugando a pierna cambiada

Si se confirma el fichaje de Cancelo, el Barça incorporará un jugador muy especial. Un futbolista que llegará con la etiqueta de lateral derecho, la posición que busca reforzar Xavi, pero que no explica las posibilidades y la influencia que puede llegar a tener en el conjunto azulgrana.

En su pico de rendimiento con el City fue sobre todo un centrocampista más. Un futbolista muy dinámico que, cuando el conjunto de Guardiola tenía el balón, se juntaba con Rodri con libertad para romper líneas. El internacional español era el mediocentro posicional mientras que Cancelo se desplegaba con libertad par cambiar el ritmo de la jugada. Ampliar el rango de influencia de los laterales ha sido un constante en los últimos años de Guardiola. Se vio en el Bayern, donde le dio otra dimensión al fútbol de Joshua Kimmich, y se reptió la experiencia con Cancelo.

Jugando a pierna cambiada, más orientado al sector izquierdo, se convirtió en un futbolista estructural del City. En su pico de forma fue uno de los jugadores más diferenciales del City. Sus condiciones atléticas -un futbolista con una exploividad y resistencia que son élite- y su precisión en el golpeo lo convirtieron en un de los jugadores más difíciles de desactivar del City. Sobre en todo en esta posición de lateral (cuando el equipo no tenía el balón)-interior (en fases de posesión).

Lo que puede aportar en el Barça

Cancelo mostró el mejor nivel de su carrera en un contexto muy concreto: un City que era un equipo de diseño, con jugadores complementarios y funciones muy definidas que se caracteriza por la ocupación -obsesiva- de los espacios de Guardiola. El portugués llegará a un equipo que sigue en un proceso de crecimiento que tiene que consolidarse esta temporada.

En el Barça llegará sobre todo para hacer funciones de lateral derecho. Pero habrá que ver hasta qué punto podrá hacer esas funciones en el Barça actual. En las dos primeras jornadas de Liga el equipo se ha organizado sobre todo con tres defensas. Balde en fase de posesión ha jugada a la misma altura que Raphinha o Lamine en el segundo partido, de ahí que el Barça no haya jugado con un lateral derecho al uso, si no más bien con tres centrales. Un contexto que no parece favorecer del todo a Cancelo, que explota su mejor versión cuando puede desplegarse con libertad, un rol que está teniendo Balde en la banda izquierda.

Xavi tiene aquí dos opciones: que en algunos partidos Cancelo haga la función de Balde o que el equipo cambie las dinámicas de las dos bandas. Es decir que sea el lateral derecho el más ofensivo de los dos y que donde ahora juega un extremo lo haga más un interior como ocurre en la banda izquierda.

Otra opción es que Xavi recupere el clásico 4-3-3 y renuncie a la fórmula de los cuatro centrocampistas. En ese sistema los dos laterales pueden ser los encargados de estirar al equipo por fuera con dos extremos con tendencia a ir por dentro como Ansu y Lamine. Pero también con este dibujo Xavi podría usar la fórmula del City con Cancelo. Es decir que acompañe a Romeu en el centro del campo cuando el equipo tenga el balón. Una opción que Xavi ya hacía en muchos partidos con Alves en su segunda etapa como azulgrana.

Explotar las posibilidades de Cancelo y no limitarlo a ser un lateral al uso será uno de los grandes retos de Xavi, que no esconde que la pizarra de Guardiola es una influencia clara en su carrea como entrenador.