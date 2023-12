El partido del año para Joao Félix

Más motivado que nunca, el luso buscará ante el Atlético sacarse varias espinas de golpe El portugués aún está herido por lo vivido con Simeone; no por una cuestión de ego, sino por lo mal que lo pasó

Joao Félix sabe que le toca. Inconformista y ganador, el luso no es de los que se esconde cuando las cosas van mal. Al contrario. El '14' es de los que va a por la felicidad si la felicidad no va a él. Por eso no tuvo ningún reparo en marcharse cedido al Chelsea el curso pasado o en comprometerse con el Barça este verano sin tener garantías de nada. Simeone se lo hizo pasar muy mal a Joao y el portugués quiere utilizar esos sentimientos negativos para demostrar que le sobra potencial para brillar en fechas señaladas.

Consciente de la complejidad de la operación, Félix va con pies de plomo a la hora de hablar de su situación. "Estoy contento en el Barça. Si me quedo, muy bien. Veremos en el futuro", aseguró este viernes a 'Movistar'. A donde seguro que no regresará es al Atlético de Madrid. Se trata de una etapa cerrada. No hay vuelta atrás. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y, en cierta medida, su llegada al elenco rojiblanco ya arrancó con dudas, pues en su entorno más cercano ya había quien no veía claro su fichaje por el Atlético por el tipo de juego de Simeone.

Joao tiene muy claro lo que quiere. Y lo que necesita para conseguirlo. La magia del atacante aflora cuando este vive cerca del área rival. De ahí que en el Barça se sienta más a gusto que en la pizarra de Simeone, más pensada para replegar cediendo metros. Pero eso no quita que el ex del Benfica haya hecho autocrítica. Félix asume que es momento de hablar sobre el césped. Si no rinde, el 'Cholo' habrá tenido razón. No valen excusas.

Gran respuesta a la 'advertencia' de Xavi

Titularísimo desde su llegada -solo fue suplente ante el Rayo-, el mediapunta ha entrado con perfil bajo en el vestuario azulgrana. No es de los que grita; no lleva la voz cantante. Los galones los deja para otros. Al menos, mientras no haya demostrado que merece la etiqueta de 'crack'. Félix, un tipo tranquilo, entendió desde su primera conversación con Xavi que debía ponerse el mono de trabajo. El técnico le trasladó que apretar sin balón era necesario y este ha respondido. En el cuerpo técnico están muy sorprendidos con el 'curro' del portugués a la hora de intentar robar.

La figura de Joao Félix encaja a la perfección en el vértice izquierdo del cuadrado de Xavi. Ahora, además, la banda izquierda tiene un total acento portugués. El egarense ha reubicado a Cancelo y da libertad a ambos para intercambiarse los espacios. Cuando Félix se mete dentro, Cancelo aparece por fuera. Y viceversa. Los dos Joaos mantienen una gran química y el experimento funcionó frente al Porto.

Joao Félix celebra su gol ante el Oporto | VALENTÍ ENRICH

"La culpa no es solo de uno, es de varios"

En los últimos días, Saúl y Griezmann le han mandado varios 'dardos', pero el portugués considera que la culpa de que no brillara en el Atlético "no es solo de uno, es de varios". Joao no tiene nada en contra del Atlético, pero su presente es el Barcelona y es en la Ciudad Condal donde trata de recuperar la sonrisa. Si marca, lo celebrará. Pero no para vengarse de nadie, sino porque seguramente significará un tanto importante en un partido clave. Hace caso omiso a lo que diga Griezmann y compañía: "No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo", ha dicho Joao acerca de las palabras del francés. "Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios", agrega.

Tras unas primeras semanas alojado en el Hotel Princesa Sofía, Joao está ya instalado en Castelldefels, donde vive con su madre y uno de sus mejores amigos. Su padre Carlos se desplaza cuando puede a Barcelona, pero ha permanecido viviendo en Lisboa para estar cerca de Hugo, hermano de Joao que juega en el filial del Benfica. Además, Rui, su preparador personal, está muy pendiente de todos los cuidados que necesita el azulgrana para estar a tope.

Joao Félix y Griezmann coincidieron en el Atlético de Madrid | EFE

Barça, videojuegos y golf, en este orden

Pese a tener solo 24 años, el atacante tiene mucha personalidad. En su familia había quien veía una locura el firmar por el Barça teniendo que aceptar un sacrficio económico tan importante. Lejos de pensar en el dinero, Joao resistió a la tentación de Arabia y dijo 'sí' a cualquier precio con el objetivo de volver a disfrutar del fútbol. Aterrizó percibiendo 400.000 euros, aunque con la promesa cumplida de mejorare las condiciones cuando fuera posible.

Integrado en Barcelona, el joven jugador lleva un vida tranquila. Son varias las veces que se ha dejado caer por el Palau Blaugrana viendo a los equipos de baloncesto o hockey. Eso, mucha televisión y algún día de golf. Poco más. Joao sabe que de aquí a mayo debe sacar nota y no hay nada que le distraiga. El portugués tiene claro que este domingo las miradas estarán centradas en él y confía en ser decisivo. Es la única manera de ir llenando de motivos al club para hacer un esfuerzo por él en junio. La opción de compra pactada es de 80 millones pero el jugador ya sabe que dicha cantidad es inasumible para la entidad.