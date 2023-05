Busquets: "Quería irme ganando títulos"

"Queríamos la Liga. Me hacía especial ilusión porque es el que queríamos al empezar la temporada" "Están sentándose las bases de un equipo campeón"

Sergio Busquets, capitán del FC Barcelona, ha celebrado este domingo su novena Liga como azulgrana después del triunfo de su equipo contra el Espanyol (2-4). La primera la ganó en su primera temporada (2008-09) y la última, en la que se despide como barcelonista (2022-23).

"Quería irme ganando títulos y, especialmente, uno importante como la Liga, que es el torneo de la regularidad. Me hacía especial ilusión porque es el que queríamos cuando empezamos la temporada después de ganar el último en 2019", dijo Busquets, para agregar que "estoy contento de irme así porque, además, he tenido mucho reconocimiento por los años que he estado aquí".

Busquets ha comentado también que "el título de Liga dará estabilidad y tranquilidad institucional. Además, es el primero de otros que vendrán". A su juicio, "están sentándose las bases de un equipo campeón. Esta Liga es merecida por los grandes partidos que hemos hecho y por saber sufrir en otros. En el fútbol de hoy en día es muy difícil ganar títulos".

Sobre la invasión de campo final, cuando el equipo celebraba el título, el capitán ha comentado que "se dio así, era un derbi, nada más". De todas formas, Busquets reconoció que "el partido fue caliente en algunos momentos determinados, pero no pasó de ahí... Al final fue una pena lo que pasó. Algunos se pasaron de la raya".