Els Rebels i els Bocs jugaran la gran final de la LCFA

La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) ja té finalistes. Els Riudoms Rebels i els Argentona Bocs van ser els triomfadors de les dues semifinals i es jugaran el títol el proper diumenge 26 de maig al Municipal de Lliçà de Vall, que acollirà el matx decisiu.

La final començarà a les 6 de la tarda i serà la primera per als Rebels, que buscaran aixecar el primer títol en aquesta competició. Els Bocs, pel seu cantó, intentaran conquerir la seva sisena LCFA, després de ser campions per últim cop l’any 2017.

Els Rebels van assolir la classificació en derrotar els Barcelona Búfals per 28-13. Els del Riudoms, líders de la fase regular, van fer valer el factor camp per imposar-se en un duel molt igualat. Per la seva banda, els Argentona Bocs van accedir a la final en guanyar al camp dels Castell Platja d'Aro Ducs en un altre duel molt emocionant (8-12).