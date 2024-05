Platja d'Aro, seu del millor tennis taula internacional

El Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro és la seu fins diumenge d'una prova del circuit Mundial WTT Youth Contender. Des de la categoria U11 fins a la U19 competeixen en individual amb una destacada i nombrosa participació de palistes catalans, tant convocats per la Federació Espanyola, com autoritzats per la FCTT o a través dels clubs. A més, també hi ha competició en dobles mixtes U15 i U19.

Gairebé 200 palistes, en categoria femenina i masculina, de 25 països diferents es donen cita a una de les proves tradicionals des de fa molts i molt anys.