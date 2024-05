Jessica Goicoechea y Marc Bartra hablan de sexo en 'La Resistencia': "Si estamos cansados toca doble"

En la emisión del pasado miércoles, 15 de mayo, Jessica Goicoechea asistió al programa de 'La Resistencia' como invitada. La modelo y empresaria habló sobre sus proyectos profesionales y como no podía ser de otra manera, también contestó las preguntas clásicas de David Broncano. En este contexto, la novia de Marc Bartra, reveló su actividad sexual con el futbolista en los últimos 30 días.

La influencer comenzó advirtiendo de que había estado medio mes fuera de España. "He estado la mitad del mes en Bali, es decir, no he estado con mi pareja. Y la otra mitad del mes...", decía Goicoechea antes de ser interrumpida. El humorista detuvo la explicación de la catalana para subrayar que la masturbación en Bali contaba más puntos.

"Íbamos un grupo de seis personas y tenía muy poca intimidad. Cuando la necesitaba y se podía, echaba las cortinas, cerraba la puerta y ya se daba a entender, pero tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente", explicaba Jessica. Mientras, la creadora de contenido aclaró que en la otra mitad apenas había podido verse unos 10 días con su novio.

En ese momento, la emprendedora y el presentador miraron al palco de invitados, donde se encontraba el jugador del Real Betis. "Yo creo unos 16 puntos", se atrevía Goicoechea, mientras Bartra añadía información. "Cada día que nos vemos hay que cumplir. Si un día estamos cansados, al siguiente doble", apuntaba la pareja. "Muy buen compromiso. Son deberes, lo que no te comiste la noche anterior, para desayunar", bromeaba Broncano.

Finalmente, con la pregunta del sexo contestada, faltaba que Jessica Goicoechea hablara sobre su dinero en el banco. La joven no dudó en responder la segunda de las preguntas clásicas del programa, y dio unas cifras bastante altas: "Entre 3,5 millones y 5 millones de euros". "Enhorabuena", terminó diciendo sorprendido Broncano.