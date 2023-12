Bernardo Silva aconseja a Joao Félix seguir en el Barça

Desde que ocupó el banquillo del Barça en sustitución de Ronald Koeman, Xavi Hernández ha tenido entre ceja y ceja la contratación de Bernardo Silva. La dirección deportiva del club blaugrana ha intentado satisfacer a su técnico en cada una de las ventanas de fichajes, pero la precaria situación financiera por la que atraviesa el club y la negativa rotunda del Manchester City a negociar su salida han convertido al talentoso centrocampista portugués en fruta prohibida para el técnico de Terrassa.

Bernardo Silva nunca ha cerrado la puerta a jugar algún día en el conjunto blaugrana. Incluso se ha mostrado abierto a esa posibilidad, pero aún le quedan dos temporadas más de contrato con el Manchester City. Prueba de que el centrocampista portugués no haría ascos al Barça es que en una entrevista concedida a 'A Bola' ha aconsejado a su compatriota Joao Félix continuar en el conjunto culer.

El futbolista cedido por el Atlético no tuvo reparos en hacer público su deseo de jugar en el Barça el pasado verano, una decisión que Bernardo Silva considera un acierto.

El centrocampista del Manchester City comparó su caso con el de Joao Félix: "Yo fui a un club que se adaptaba a mis cualidades y Joao Félix, no. No es una crítica al Atlético, pero fue al lugar equivocado. Seguramente yo tampoco hubiera triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguir la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí".

Bernardo Silva considera que su incorporación al Barça ha favorecido a Joao Félix: "Estoy contento, porque ahora lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego. Es mucho más fuerte que hace unos años".

El portugués también mostró su admiración por el Barça que, bajo la batuta de su actual técnico en el Manchester City, Pep Guardiola, revolucionó el fútbol: "Me crie viendo a ese Barça formado por jóvenes como Xavi, Iniesta y Messi, entrenados por Pep. Fue una inspiración para mí y uno de mis sueños pasó a ser entrenar bajo las órdenes de Pep. Aquel Barça me enseñó, en un momento difícil para mí, que el tamaño no importaba".