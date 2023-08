Así es la oferta que prepara el Barça para fichar a Bernardo Silva

El club blaugrana hace cálculos y propondrá lo máximo según sus posibilidades económicas Son conscientes de que el jugador deberá apretar y el City tener muy buena fe para venderle en estas condiciones

El Barça lo va a intentar aunque ven la operación prácticamente imposible. Para que el club blaugrana pueda fichar a Bernardo Silva se deben alinear todos los astros, que el jugador se ponga muy duro pidiendo el traspaso y que el City tenga la mejor fe del mundo para aceptar las condiciones. Desde el Barça se ha dibujado un escenario económico contando el dinero generado con las ventas de Kessié, Dembélé y la probable de Lenglet y con la firma de la operación Barça Studios y se intentará hacer una oferta de máximos en la que se pueda cumplir el límite salarial sin excederlo.

La propuesta blaugrana máxima y calculada estará entorno a los 65 millones de euros fijos más diez en variables que sean de cumplimiento casi obligatorio. El pago del dinero fijo deberá ser a plazos estipulados y también será básico que el futbolista tenga un salario creciente con un primer año bajo para poder cumplir las normas salariales. En el club blaugrana tienen entendido que el City podría abrirle la puerta al Bernardo Silva para ir al Barça si existe una propuesta económica razonable y esos 65 millones más diez puede serla.

El escenario no será fácil porque el Manchester City viene de rechazar una propuesta de casi 80 millones de euros fijos por Bernardo Silva procedente del PSG. También es cierto que las relaciones entre PSG (propiedad de Qatar) y City (propiedad de Abu Dhabi) no son nada buenas y era bastante improbable que se pudiera realizar el traspaso.

Bernardo Silva debería ser pieza clave en esta negociación. El portugués desea salir del Manchester City y su prioridad es el Barça. Ha rechazado irse a Arabia Saudí y se le han cerrado las puertas del PSG. Si el Barça acaba apretando, intentará que la operación llegue a buen puerto aunque sabe que su club no desea venderle este verano por las salidas que se han ido produciendo en las últimas semanas.

En el Barça tienen muy claro que las condiciones económicas y la oferta no son las más idóneas, pero pueden ser suficientes siempre que el Manchester City respete la voluntad del futbolista en salir. Lo que también es evidente es que el club blaugrana desea saber si hay opciones o no de buenas a primeras para no alargar el asunto demasiado tiempo. Admiten que es casi imposible, pero jugarán sus bazas.