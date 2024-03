El Barça sondeará a Nagelsmann para saber su futuro

Julian Nagelsmann es uno de los técnicos de la vía alemana que contempla el Barça para suplir a Xavi Hernández a partir del mes de julio. El entrenador tiene contrato actualmente con la selección alemana, pero todo indica que buscará nuevo destino tras la Eurocopa de verano. En Alemania aseguran que el club blaugrana contacará con el técnico para conocer su predisposición a fichar por el Barça y las condiciones que tendría, ya que solo quedará liberado en el momento que la selección alemana quede eliminada de un torneo que acaba a mediados de julio.

Nagelsmann es uno de los entrenadores que gusta en el Barça. A sus 36 años, tiene una inmensa experencia en los banquillos tras su paso por el Hoffenheim, el Leipzig y el Bayern de Munich, dónde fue destituido cuando estaba completando una buena temporada por sus diferencias con el club. Asumió la dirección técnica de la selección alemana, dónde ha logrado una auténtica revolución que invita a pensar en éxitos a corto plazo.

El Barça está ahora testando a diversos entrenadores con una lista muy reducida de nombres para tomar una decisión final sobre el nuevo técnico a finales de marzo. En el club blaugrana no desean precipitarse y se están estudiando diversos perfiles una vez el gran deseado, Jurgen Klopp, parece que no estará en disposición para entrenar al Barça la próxima temporada.

En la vía alemana, los técnicos que estarían en la lista son Hansi Flick, aunque para el Barça en estos momentos no es prioridad, Thomas Tuchel y Nagelsmann. También gusta mucho el italiano Roberto de Zerbi, aunque su salida del Brighton vale 15 millones de euros y el club blaugrana no está dispuesto a pagar contrato. En todo caso, el entrenador que venga a Barcelona debe estar dispuesto a asumir un año complicado de mercado ya que si no hay ventas, difícilmente habrá fichajes importantes. Se deberá tirar de cantera y en eso Nagelsmann es un técnico muy experimentado y tuvo un excelente trabajo en el Leipzig con una plantilla muy joven.