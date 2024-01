"El Barça es quien tiene la presión, intentaremos complicarles la vida"

Se viene algo grande, algo enorme para la UD Barbastro. 'El Partido del Siglo', como el propio club lo ha catalogado. El pasado 12 de diciembre cayó la mejor noticia para esta localidad altoaragonesa, que recibirá este domingo 7 de enero al FC Barcelona (21:00) en dieciseisavos de la Copa del Rey.

Para esta cita tan especial, el técnico del cuadro de Segunda RFEF Dani Martínez ha atendido a la prensa en una rueda de prensa previa llevada a cabo en el Estadio Municipal tras la última sesión preparatoria antes del choque.

PLANTEAMIENTO

"Nos enfrentamos a un gran equipo. Es una cita histórica para Barbastro y para el club. A nivel mental es bastante sencillo de preparar. Luego está el hecho de que jugamos en casa, ante nuestras familias y amigos, y es una situación muy gratificante; luego en el aspecto deportivo pues...una situación bastante difícil, es uno de los mejores equipos del mundo. Sabemos la dificultad que tiene el partido, nos exigirá mucho. Con nuestras armas e ilusión intentaremos ponerles las cosas difíciles", ha comentado el técnico.

"Me espero al mejor rival. No podemos olvidar que es el Barcelona, un club de los grandes. Tiene que ganarlo todo en todas las competiciones. Ganar con autoridad, además. Sabemos que tal vez puedan venir con gente del filial, pero quien venga tendrá una calidad tremenda y me espero la mejor versión del Barça. Intentaremos complicarles la vida. Seguro que hacemos un buen partido", ha añadido Martínez.

"La gente ha respondido. Se ha visto en la ciudad que están con ganas. Agradecer el esfuerzo del aficionado, de la directiva. Pase lo que pase cuando acabe el partido será una cita para recordar. Hay que sentirse orgulloso", ha comentado respecto al posible ambiente.

Un aficionado compra bufandas en la sede del club / Dani Barbeito

ESPERA UN NIVEL ALTO DE SUS JUGADORES

"De mi equipo espero que esté a un nivel altísimo. Tenemos muy poco que perder, mucho que ganar. No es la Liga, donde nos jugamos que el Barbastro siga en la categoría. Esto es para disfrutar, no hay puntos en juego ni presión", ha valorado el técnico.

"Con Xavi me saludaré como con cualquier otro. No lo conozco, sí a un miembro de su cuerpo técnico, Iván Torres. Tengo ganas de darle un abrazo", ha asegurado acerca de cómo será ese cara a cara.