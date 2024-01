Gonpi: "Soy perico, así que aún me hace más ilusión jugar contra el Barça"

Óscar González Piera, 'Gonpi' (El Masnou, 22 años) será una de las amenazas de la UD Barbastro este domingo para el Barça de Xavi. Seguidor del Espanyol, el pasado verano cambió el fútbol catalán para probar suerte en el aragonés. Está especialmente ilusionado con el partido por enfrentarse a jugadores con los que juega en el FIFA y porque tiene grandes amigos en el cuerpo técnico del Barça.

Cómo estás viviendo estos días previos al partido contra el Barça?

La verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas. Como todo el club y todo el pueblo. Vamos a vivir un momento histórico, posiblemente el más importante de la historia de la Unión Deportiva Barbastro.

¿Cómo está siendo la espera, con muchos nervios?

La verdad es que se nos está haciendo un poco larga. Llevamos dos semanas sin competir y demasiados días ya esperando el partido. Más que nervios, el equipo tiene ilusión. Hay mucha expectación, mucho interés de los medios de comunicación...

Por la calle se nota que está a punto de llegar el Barça.

Y tanto. Solo se habla del partido contra el Barça, no hay otro tema de conversación. Vayas donde vayas te hablan del Barça y lo bueno es que lo que te dicen es: A por el Barça. Hay mucha esperanza entre los aficionados en que los podamos eliminar. Lo que tenemos muy claro es que vamos a competir el partido.

¿Y esa esperanza también la tiene el equipo?

Por supuesto, sé que es un tópico, pero es la verdad. Seremos once contra once y puede pasar cualquier cosa. Ya tenemos un precedente. Aunque no es el Barça, ya eliminamos a un equipo de Primera como el Almería, Sabemos que estamos ante un gran equipo, el rival más complicado, pero el fútbol es un deporte que admite sorpresas y esa esperanza no nos la quita nadie.

¿Qué debe hacer el Barbastro para tener opción de pasar la eliminatoria?

Lo tenemos que hacer todo bien y que ellos no lo hagan bien. No hay otra. Pero que nadie dude que si tenemos una oportunidad la vamos a aprovechar. Alguna ventaja tenemos por el hecho de jugar en casa. Las dimensiones del terreno de juego quizá nos favorecen, el césped, pero también es cierto que ellos se adaptarán rápido a este tipo de circunstancias.

Estás jugando de extremo por la izquierda. Cancelo es baja, pero puede tener que vérselas con Koundé o Araujo. ¿Alguna preferencia?

Ni uno ni otro. La verdad es que es un sueño. Juego al FIFA con ellos, los veo por la televisión. Tenerlos delante es un sueño, aunque no les voy a regalar nada.

Gonpi, durante la entrevista con Sport / Dani Barbeito

¿Has pensado en hacerle un caño a alguno de ellos, marcar un gol?

He pensado muchas cosas, también en defenderlos. Lo que espero es que me salga un buen partido y disfrutar del momento, Vendrá mi familia y un buen grupo de amigos que ya se hicieron notar en el partido contra el Almería.

Nacido en El Masnou. ¿Del Barça?

No. Perico. Del Espanyol.

Pues todavía tendrás más ganas de jugar contra el Barça.

Sí. Por ser perico, tengo ganas. Pero eso ya lo viví en categorías inferiores. Al final, el Barça es el equipo más importante en Catalunya y cuando te enfrentas a ellos siempre estás especialmente motivado.

¿Ganaste alguna vez?

Creo que una. El resto, siempre derrotas. Lógico porque ellos siempre tenían los mejores jugadores.

¿Vas a pedir alguna camiseta en especial?

Me haría ilusión la de Lewandowski y si no puede ser, la de Frenkie de Jong.

Xavi dará hoy la lista de convocados. A ver si viajan los dos. ¿Qué prefieres que jueguen titulares o que haya jugadores del filial?

A mí me hace ilusión jugar contra los mejores, pero venga quien venga estoy seguro de que el Barça presentará un gran equipo y que se verá un buen partido.

Creo que tienes algún conocido en el cuerpo técnico del Barça.

Sí. Toni Lobo, Sergio García y David Prats. Los considero mis formadores. Estuve con ellos cuatro años en el San Gabriel. Desde infantil hasta cadete. Fueron años muy intensos y me transmitieron su pasión por el fútbol.

¿Mantienes contacto con ellos?

Sí, desde siempre. Estos días más. Cuando eliminamos al Almería, Toni Lobo y David Prats me enviaron un mensaje y me dijeron que nos iba a tocar el Barça. Desde el sorteo hablo casi a diario con los tres. Me hace especial ilusión el partido por verlos y enfrentarme a ellos.

¿Algún mensaje especial estos últimos días?

Unos cuantos. Ya les he dicho que lo van a pasar mal aquí. El otro día, Sergio me envió un vídeo mío chutando una falta bastante mal, la verdad. Y me dijo: Pequeño, yo no te enseñé a chutar así.

¿Cómo ves al Barça?

Es cierto que no pasa por su mejor momento, pero tiene una gran plantilla y seguro que va a pelear por todo esta temporada.

¿Te atreves con un resultado para el domingo?

Hace días que digo lo mismo. 2-1 para el Barbastro.