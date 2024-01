Barbastro, el primer 'título' de Pep Guardiola

Guardiola es el segundo entrenador más laureado de la historia del fútbol. Si Ferguson conquistó 49 títulos, Pep ha logrado, de momento, 37, pero el técnico de Santpedor siempre matiza que hay un título que no se le reconoce y sin el cual no hubieran llegado los siguientes. El primer título para Guardiola es el que consiguió con el filial del Barça en el curso 2007/08. El ascenso a Segunda B lo logró Guardiola y su Barça B superando en la última eliminatoria del play-off al Barbastro.

Cuando el Barça B descendió de Segunda B a Tercera en la temporada 2006/07 Joan Laporta habló claro en la merienda clásica de fin de temporada en los jardines de la antigua Masia: "Hemos dado un paso atrás para dar dos pasos adelante". Y quizá se quedó corto.

Una apuesta trascendental

La arriesgada apuesta de Guardiola para entrenar al filial blaugrana fue el preludio de la construcción del mejor Barça de la historia. Sin aquella primera temporada en Tercera probablemente Guardiola no hubiera sido el elegido para sustituir a Rijkaard. Y la obra de Pep en el filial tuvo su punto culminante en la eliminatoria contra el Barbastro. El Barça B había hecho los deberes, se había proclamado campeón de Tercera y había superado al Castillo en la primera eliminatoria de la fase de ascenso. Había que rematarlo contra el Barbastro y así sucedió.

Guardiola se saluda con el entrenador del Barbastro en 2008 / Zoltan Czibor

3-0 al Barbastro

En tierras oscenses Guardiola gestó el ascenso deseado del Barça B un 8 de junio del 2008. El filial blaugrana se impuso 0-2 al conjunto que dirigía Álex Montserrate. Después de un primer gol en propia puerta de los aragoneses el segundo gol obra del lateral zurdo Espasandín fue clave. En aquel equipo fueron titulares Sergio Busquets, Pedro y Jeffren.

La eliminatoria estaba encarrilada aunque Guardiola argumentó en rueda de prensa que el trabajo no estaba finiquitado: “Les he dicho a mis jugadores que si creen que está hecho están muy equivocados, porque el Barbastro me ha dejado una impresión excelente. Queda un paso. Ahora hay que trabajar la parte mental para hacerles ver que aún no hemos hecho nada. Debemos ser prudentes”.

Sergio Busquets fue clave para que el Barça B superara al barbastro / Zoltan Czibor

En la vuelta, el 15 de junio del 2008 Busquets y Pedro se mantuvieron como titulares, pero Víctor Vázquez entró por Abraham y Gai Assulin por Jeffren. El único gol del partido lo anotó Vázquez. Delirio en un Mini que rozó el lleno. Guardiola había cumplido con la promesa de ascender al B y después de esta eliminatoria contra el Barbastro dejaría atrás su corta etapa en el fútbol base y empezaría una trayectoria profesional en los banquillos impensable por entonces (hace 15 años).

Gai Assulin era una de las grandes promesas del Barça B que jugó contra el Barbastro / Zoltan Czibor

Aquel Guardiola, que ya estaba designado como próximo entrenador del primer equipo, se despidió del banquillo del Mini con un triunfo ante el Barbastro que nunca más olvidaría: "Lo más difícil ha sido mentalizarnos de que no estaba hecho. La presión era muy grande. Pero digo lo mismo de siempre, ser campeón es muy difícil y ascender es muy difícil, pero lo importante era tener un vestuario fuerte, interiorizar qué juntos somos más fuertes que uno solo”.

Guardiola en un Barça B-Barbastro de la temporada 2007/08 / Zoltan Czibor

Premià había sido el primer 'round' de Guardiola en un banquillo, pero parafraseando a Piqué podemos concluir que "con el Barbastro empezó todo".