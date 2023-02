El Barça no consigue dejar la portería a cero en Europa

De momento, entre la Champions y la Europa League, los azulgrana han recibido 16 goles en 8 partidos En la Liga, en cambio han conseguido no encajar en 17 partidos de 22

No hay manera de que el Barcelona deje su portería a cero en Europa. La solidez que muestra la línea defensiva en la Liga no se traslada en las competiciones europeas, donde el equipo azulgrana no ha conseguido no encajar en ninguno de los ocho partidos que ha jugado. Los seis de Champions y los dos de Europa League hasta este momento.

En la máxima competición europea recibió 12 goles en los 6 partidos de la primera fase y en la Europa League en la eliminatoria contra el Manchester United Ter Stegen recibió dos goles en el Spotify Camp Nou y hoy en Old Trafford le han marcado dos más. El primero al poco de empezar el segundo tiempo. Fred ha aprovechado muy bien una pérdida de pelota de Kessie cerca del área del Barça para sorprender a Ter Stegen con un remate ajustado y minutos más tarde Antony ha puesto por delante a los ingleses con un chut muy ajustado con el interior.

Los datos son radicalmente diferentes en la competición de Liga, donde el Barça es, con mucha diferencia, el equipo más sólido defensivamente de todos. Ha conseguido dejar la portería a cero en 17 de los 22 partidos (77%) y el portero alemán sólo ha recibido 7 goles. En Europa, de momento, el equipo azulgrana ha recibido una media de dos goles en cada partido. Y así es muy complicado poder seguir avanzando y ganar partidos.