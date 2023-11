El Barça medita repescar a Lenglet para cederle en España si sigue sin jugar en Inglaterra

La situación está en estudio, pero en el Aston Villa aseguran que cuentan con él Jugará de salida, en principio, este jueves ante el Az Alkmaar

Clement Lenglet está viviendo una extraña situación en el Aston Villa. Salió del Barça en calidad de cedido en los últimos días de mercado de verano y lo hizo ante la insistencia del equipo de Birmingham por contar con sus servicios. El Barça aceptó hacerse cargo de parte de la ficha al considerar que podría revalorizarse en el mercado inglés, pero por ahora no juega. Si la situación se hace insostenible, el club podría forzar su repesca para cederle a un equipo español si la normativa lo permite. Tanto Lenglet como el Aston Villa creen que se puede revertir la situación.

Lenglet tuvo que salir del Barça tras el fichaje de Íñigo Martínez y para rebajar la masa salarial del equipo. La ficha del central francés es ahora una de las más altas del equipo blaugrana tras su renovación hasta el 2026 por causa de la pandemia y que ha motivado aplazamientos de pago hacia el futuro. El Barça tenía intención de venderle pero forzó demasiado en sus negociaciones con el Tottenham y la operación se rompió y el futbolista se negó a ir a Arabia Saudí a pesar de que tenían una oferta del Al Nasr.

En España, este verano hubo varios equipos que se interesaron por su situación, principalmente Betis y Sevilla. No cuajó nada porque el Barça no consideró interesante ninguna de las ofertas económicas al no poder pagar más que una mínima parte de su ficha. El escenario ahora ha cambiado porque al club blaugrana le interesa que el futbolista juegue el máximo de minutos para que el activo no pierda valor y en verano se pueda buscar una solución definitiva. Si la normativa lo permite, Lenglet podría volver al mercado. El Betis necesita un central en invierno y habrá que ver lo que sucede en las próximas semanas.

Pese a todo, en el Aston Villa están contentos con la profesionalidad del francés. De hecho, este jueves será titular en el partido de Conference League entre el equipo inglés y el AZ Alkmaar. En Europa, el francés ya ha disputado tres partidos a un buen nivel, pero en la Premier no ha debutado tras haberse disputado 11 partido ya. Una situación extraña porque Lenglet fue indiscutible la pasada temporada en el Tottenham, un equipo con teórico mayor potencial.

También es cierto que el Aston Villa está funcionando muy bien y la apuesta como central zurdo es claramente Pau Torres, quien llegó también este verano con un traspaso de 33 millones de euros. El balance defensivo del equipo inglés es muy bueno y Unai Emery ha mantenido el bloque sin dar oportunidades al francés a pesar de que no hay problema alguno con el jugador. Lenglet es un central cotizado y en el mercado los marcadores zurdos van muy buscados.