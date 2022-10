El Barça, el equipo más buscado en USA

El FC Barcelona es el equipo que más se busca en todo Estados Unidos Otros equipos europeos como el Chelsea y el United son también muy buscados

El FC Barcelona sigue siendo el número uno en muchos aspectos. A pesar de no pasar por su mejor momento, ni deportivamente, ni como club, lo que sí es cierto es que en todo el mundo se sigue hablando, y mucho, del Barça. Ya lo mostraron los registros de espectadores en los partidos de la Liga de la temporada pasada. El FC Barcelona fue el club, con diferencia, que más espectadores tuvo a lo largo del campeonato.

Pero no solo en números de televisión el Barça es el líder. Según un tweet de Barstool Football, el Fc Barcelona es el equipo más buscado de Estados Unidos. Los siguientes de la lista serian el Manchester United y el Chelsea.

The most searched for team in every state in the US 🇺🇸 pic.twitter.com/kWp45CWYPV