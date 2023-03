El Barça deja escapar a Moleiro

El presidente de Las Palmas asegura que no ha vuelto a hablar con el club desde el pasado verano "Hay conversaciones muy avanzadas con otras entidades", asegura Miguel Ángel Ramírez

Alberto Moreiro, la nueva perla de la UD Las Palmas, se aleja de forma casi definitiva del Barça, que no ha vuelto a mover un dedo por el jugador, según explicaba este viernes el presidente canario, Miguel Ángel Ramírez, al programa 'Què t'hi jugues': "No era un problema económico, en verano había un principio de acuerdo y luego las cosas no pudieron hacerse", comentó el dirigente sobre las negociaciones llevadas a cabo durante el mercado estival. Todo ha cambiado desde entonces: "Para el Barça era importante confeccionar la plantilla para competir en la presente temporada y el Fair Play económico no permitía con tranquilidad buscar una solución a la operación".

Desde entonces, nada se ha movido entre las dos entidades: "Ha quedado pendiente, al Barça sé que le gusta el jugador", comenta, aunque tiene claro que "está en un escaparate donde grandes equipos del fútbol europeo y español están interesados". De hecho, a la pregunta de si el Real Madrid está entre ellos, aseguró que "gusta a los grandes equipos de fútbol".

El fichaje de Pedri, que probó con los blancos antes de firmar por el Barça, fue un error que los madridistas no están dispuesto a volver a cometer, por lo que no sería extraño que Moleiro fuera uno de los objetivos del Real Madrid de cara al próximo verano.

Lo que está claro es que el Barça no está moviendo ficha: "Con el Barcelona, después del verano, no hemos vuelto a hablar de Moleiro. Me dijeron que lo iban a seguir, pero evidentemente no hemos vuelto a hablar de él. Hay que entender la situación económica que está atravesando. Creo que tienen otras prioridades que Moleiro".

Pedri y Moleiro, juntos en la CD Joan Gamper | UD Las Palmas

Sobre una reunión mantenida con Jordi Cruyff recientemente, fue contundente: "Yo soy una persona que no miento y menos en algo que no tiene trascendencia. Mi última reunión fue con el propio presidente y fue en verano. Decidimos que cuando el Barça lo tuviera claro y estuviera interesado, volveríamos a hablar, pero jamás hemos vuelto a hablar".

Por último, Ramírez reveló que "tiene una cláusula de 30 millones y, si subimos a Primera, pasa a 60 millones". Eso sí, dejó claro que "no voy a engañar, ahora mismo sí hay conversaciones muy avanzadas con otras entidades, que es posiblemente donde el jugador pueda acabar".