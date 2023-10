Araujo se 'ofrece' a Bielsa de lateral

El charrúa, que se salió frente a Colombia, es una pieza indispensable para el 'Loco' Bielsa y está a muerte con la causa celeste La entrada del extécnico del Athletic ha supuesto un cambio de rumbo para una Uruguay que está inmersa en un nuevo ciclo

Ronald Araujo es pura pasión. Ya sea con la camiseta del Barça o de Uruguay enfundada, el defensa no entiende el fútbol de otra forma que no sea vaciándose sobre el terreno de juego. Jugando al límite, con fervor. Celebrando las acciones defensivas decisivas, como un 'tackle' espectacular y espeluznante que protagonizó frente a Colombia. No ante cualquiera, sino con el delantero del Liverpool, Luis Díaz como 'víctima'.

En este contexto, el central del FC Barcelona (hacía un año que no podía jugar con Uruguay por distintas lesiones e infortunios) ha hablado recientemente en una entrevista durante la concentración con la Celeste. Sobre Marcelo Bielsa. Y sobre puro fútbol, que a veces es el gran olvidado en las charlas con los futbolistas.

Araujo fue una pesadilla para Luis Díaz | Twitter

Consultado sobre si se plantea jugar como lateral, Araujo se refirió a su versatilidad en el campo y su disposición para jugar donde el entrenador le pida. "Marcelo, cuando cuenta con un jugador, no es solo una posición, sino también en más posiciones. Todavía no sé en qué posición jugaré, lateral, central, pero estoy a disposición. Obviamente me siento más cómodo jugando en defensa...".

EL NUEVO CICLO CON EL 'LOCO'

La llegada del 'Loco' Bielsa ha supuesto un profundo cambio de rumbo. Uruguay está inmersa en una transición. De los Gargano, Martín Cáceres, Godín, Cavani, Luis Suárez y compañía a una nueva hornada que sube con ilusión. Y con el liderazgo de Ronald y Fede Valverde, los dos puntales.

El jugador del Barça, eso sí, tiene claro donde puede sumar más: "Creo que puedo aportar mucho al equipo en la salida, cubriendo espacios y en la pelota larga, pero eso ya es decisión del técnico. Estoy acá para sumar y para trabajar junto a mis compañeros".

EL 'INFIERNO' DE BARRANQUILLA

Barranquilla es donde tiene el cuartel general la selección colombiana. Algo así como Las Rozas para España. Uno de los motivos radica en las extremas condiciones metereológicas. Una humedad terrible que hace que te asfixies.

"Terminé muy cansado, había una tremenda humedad en el partido. Fue muy intenso, bastante. Hubo momentos en los que quedamos casi mano a mano atrás, y hay que recuperarnos. El martes tenemos un gran partido ante un gran rival, y creo que vamos a ser protagonistas. Vamos a buscarlo en casa, con nuestra gente, y hay que seguir", asegura el charrúa.