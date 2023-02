Ansu Fati se quedó sin jugar por primera vez esta temporada

El delantero había participado en los 31 partidos oficiales disputados hasta ahora Llega justo cuando Xavi pidió que no se hable de su posible venta a final de temporada

Pese a no ser indiscutible, Ansu Fati era el único jugador de la plantilla que había participado en todos los partidos oficiales que ha jugado el FC Barcelona esta temporada. Una impresionante estadística que se quebró ante el Villarreal porque Xavi decidió que no fuera titular en el estadio de La Cerámica ni que tampoco entrara en el segundo tiempo. El escogido para dar el relevo a Raphinha en el ataque fue Ferran Torres, que tampoco pasa, precisamente, por su mejor estado de forma.

En la Liga, había participado en los 20 partidos (772 minutos) pero sólo ha completado los 90 minutos contra el Getafe. En los dos últimos partidos contra el Betis y el Sevilla apenas ha jugado los últimos 10 minutos y ayer en Villarreal ya se quedó a cero. Veremos que pasa el jueves en la Europa League contra el Manchester United en el Spotify Camp Nou. En la Liga ha anotado tres goles, contra la Real Sociedad, el Cádiz y el Villarreal en casa y ha repartido tres asistencias, dos en el Reale Arena y otra en Mallorca.

En la Copa del Rey ha participado en los tres partidos, contra el Intercity (45 minutos), contra el Ceuta (30 minutos) pero ante el primer rival de cierta entidad, la Real Sociedad en los cuartos de final sólo jugó seis minutos. En la competición del KO lleva marcados dos goles. En la Supercopa de España, jugó ante el Betis en semifinales, y marcó, pero en la final contra el Real Madrid sólo disputó un minuto y entró para perder tiempo. Pero ese minuto le sirvió para seguir siendo el jugador que había estado en todos los partidos hasta el día de ayer. En la Champions participó en los seis partidos de la primera fase, pero no pudo marcar ni asistir.

En todas las competiciones, lleva acumulados un total de 1.126 minutos. Sólo ha sido titular en nueve partidos esta temporada y no hay que olvidar que en algunos sobre todo lo fue porque Robert Lewandowski estaba sancionado. Este dato demuestra que Xavi piensa en él más como un revulsivo para cambiar el signo de un partido que no para que salga de inicio.

Que Ansu Fati se haya quedado sin jugar ni un minuto por primera vez esta temporada llega en un momento importante para él porque su futuro ha centrado buena parte de la actualidad azulgrana de la pasada semana. Que no sea titular y su menguante participación en el equipo de Xavi ha provocado que otros clubes estén pensando en él como posible refuerzo. En SPORT ya adelantamos el interés del Manchester United sobre el '10' del Barça. "Para mí es intransferible. Para mí no hay jugadores transferibles ahora mismo. Se ha acabado el mercado. No entiendo que se hablen de salidas a estas alturas. No entiendo qué se hace hablando de esto ahora si nos estamos jugando la temporada. Y menos desde el entorno barcelonista. No se ha hablado de Ansu en todo el enero y ahora se habla de él...", dijo Xavi antes de jugar en Villarreal.

Pero ante los de Setién, el técnico no lo puso ni un minuto. Xavi sigue insistiendo que el delantero ha de ser importante para el equipo en el presente y el futuro. "Ha de ser importante, es un jugador fundamental, le tengo una confianza extraordinaria y dependerá del rendimiento para que participe más o menos. Es una esperanza total para nosotros. Le tengo una confianza ciega", aseguró.