Ansu Fati, más presencia que minutos

Es el único blaugrana que ha jugado los 30 partidos del Barça esta temporada, nueve como titular Acumula 1.116 minutos (decimoquinto de la plantilla) y seis goles, solo uno saliendo de inicio

Ansu Fati sigue siendo ese futbolista en el que el barcelonismo ha depositado enormes esperanzas de futuro que, sin embargo, querría que ya fueran presente. Han pasado demasiadas cosas como para analizar al canterano de la misma manera que se haría con cualquiera que haya tenido su protagonismo en la primera plantilla del Barça. Porque, ciertamente, las expectativas van por un lado y la realidad, que siempre es una lectura subjetiva y depende de cada mirada, va por otro.

La sensación para muchos es que Ansu Fati no acaba de arrancar. O eso es lo que se desprende del ruido que genera el entorno barcelonista. Pongamos por caso que Ansu Fati llega al despacho de Xavi para pedirle explicaciones por su poco protagonismo. El técnico blaugrana podría mostrarle estadísticas contundentes que, sin miedo a equivocarse, certifican que el ‘10’ blaugrana es el único que ha participado en todos y cada uno de los 30 partidos que ha jugado el Barça esta temporada. La respuesta de Ansu podría ser la siguiente: “Ok, pero de esos 30 partidos solo he sido titular en nueve”. Lo cierto es que al jugador no le falta razón porque el resto de sus participaciones, en un total de 21 encuentros, ha salido desde el banquillo. En LaLiga solo ha jugado de inicio en siete encuentros de los diecinueve que ha jugado. De los tres goles que suma en el torneo de la regularidad, dos de ellos los ha marcado saliendo de suplente. De hecho, su mejor partido hasta la fecha fue el Real Sociedad-Barça de la segunda jornada, en la que no fue titular. Aquel día Ansu Fati completó 26 minutos, marcó un gol y dio dos asistencias. En lo que va de temporada, el canterano ha anotado seis goles, pero solo uno de ellos lo ha logrado jugando de inicio. También suma tres asistencias y, de nuevo, solo una de ellas la dio como titular. Datos que permiten empezar a confirmar que, saliendo tras el descanso, su rendimiento está siendo más que notable.

El problema es que estos números dan la razón a Xavi cuando no le tiene presente a la hora de confeccionar su once, en el que solo ha aparecido nueve veces. En esos encuentros no ha acabado de rendir al mismo nivel que lo ha hecho cuando ha sido suplente.

Pese a todo, la media por partido en cada uno de esos 30 en los que ha participado no es para nada menor:_37,2 minutos. El jugador podría, a su vez, responder que ha sido titular tan pocas veces que no tiene la continuidad necesaria para demostrar que sus estadísticas saliendo de reserva podrían ser muy superiores si tuviera la confianza que están teniendo otros compañeros.

Y es que Ansu Fati es el único jugador que ha participado en los 30 partidos, pero, en cambio, si miramos solo la estadísticas de minutos, aparece en la posición número quince y hasta catorce futbolistas suman más minutos que él: Ter Stegen, Pedri, Lewandowski, Busquets, Gavi, Dembélé, De Jong, Kounde, Balde, Raphinha, Jordi Alba, Araujo, Marcos Alonso y Èric Garcia. Además, solo ha necesitado esos ratos para convertirse en el tercer máximo goleador de la plantilla con seis goles, los mismos que acumula Pedri, con 1.029 minutos más que el delantero. Solo Lewandowski y Raphinha han marcado más que él. Cualquier postura se defiende con números.