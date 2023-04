Ansu Fati, Betis y Camp Nou: del sueño cumplido al inicio del calvario

El 25 de agosto de 2019, el extremo hispano-bisauguineano debutó con el primer equipo del FC Barcelona contra el equipo andaluz Poco más de un año después, el 7 de noviembre de 2020, contra el mismo rival y en el mismo escenario, sufrió la lesión de rodilla que lo cambió todo

Ansu Fati, Real Betis y Camp Nou. No hay otros tres conceptos que, al ser relacionados, provoquen tantos sentimientos encontrados al barcelonismo. El 25 de agosto de 2019, el extremo hispano-bisauguineano cumplió un sueño ante la afición del club de su vida y, con solo 16 años, 9 meses y 25 días, se enfundó por primera vez la camiseta del primer equipo azulgrana; poco más de un año después, el 7 de noviembre de 2020, contra el mismo rival y en el mismo escenario, la joya de la Masia sufrió la lesión de rodilla con la que empezó su calvario.

Ambos compromisos finalizaron con el mismo resultado, 5-2 para los locales. Muchos culés, sin embargo, consideran que en el segundo encuentro, realmente, se ‘perdió’: el precio de esos tres puntos en la jornada 9 de la Liga 2020/21 fue excesivamente elevado. Ansu se perdió 52 envites por culpa de los problemas en el menisco y, cuando reapareció, una lesión muscular dio continuidad a su pesadilla. Desde esa tarde de noviembre, el joven futbolista nunca ha podido desenvolverse con la misma chispa con la que irrumpió en la élite, batió incontables récords de precocidad e ilusionó a la afición en las oposiciones al relevo generacional de Messi.

Cuando ha dejado atrás los contratiempos físicos mencionados, Ansu no ha jugado con regularidad y no ha podido aprovechar las oportunidades que le ha brindado Xavi. En muy poco tiempo ha pasado de heredar el dorsal ‘10’ a tener su futuro en el aire; de la ilusión a la preocupación y, en algunos momentos, la angustia. Esta temporada ha participado en 44 partidos, pero solo ha estado 1.577 minutos sobre el rectángulo de juego. Sus números –siete goles y tres asistencias– están muy lejos de lo que se esperaba de él. La competencia en ataque le ha condenado a un rol que no se imaginaba y ha sido incapaz de rebelarse contra la situación.

Pleno de victorias

En los cinco encuentros contra el Betis que Ansu Fati ha disputado, los registros del Barça no podrían ser mejores: cinco triunfos, 16 goles a favor y ocho en contra. El extremo ha celebrado dos tantos muy importantes en estos precedentes. El primero fue en el Benito Villamarín, la pasada campaña, y fue decisivo en la victoria que tiñó de azulgrana –virtualmente– la segunda posición de la Liga (1-2). El segundo y último tuvo lugar en Arabia Saudí, a mediados de enero de 2023, y fue clave en la clasificación culé para la final de la Supercopa de España (2-2, 2-4 en penaltis).

Este sábado, Ansu afrontará la visita del Real Betis al Spotify Camp Nou con la voluntad de marcar su primera diana al cuadro verdiblanco en el Estadi. Lo haga o no, nada cambiará la felicidad del día de su estreno ni la tristeza de la lesión que lo cambió todo. Para bien y para mal, ambos episodios siempre formarán parte de él.