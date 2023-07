Amrabat sigue esperando al Barça

El internacional marroquí así lo dejó entrever en una charla informal con 'BlackCoco' El centrocampista de la Fiorentina deja la opción abierta al mercado de invierno o al próximo verano, cuando ya será libre

Sofyant Amrabat es uno de los futbolistas que la dirección deportiva del Barça tenía en su lista como recambio para Sergio Busquets. De hecho, el Barça llegó a abrir negociaciones con la Fiorentina para intentar rebajar los 60 millones de su cláusula de rescisión. En un momento parecía que la operación podría cerrarse por 20 'kilos', pero la entrada en escena del Manchester United hizo que el Barça se retirara de la puja. Al final, el club blaugrana se decantó por Oriol Romeu.

El internacional marroquí sigue esperando que el Manchester United mueva ficha. Los 'red devils' no pueden hacerlo antes de aligerar su plantilla. El típico antes de entrar dejen salir de toda la vida, vamos. Pero no parece que Amrabat pierda el sueño por recalar en Old Trafford. Más bien todo lo contrario.

El centrocampista de la Fiorentina ha sorprendido ahora durante una charla informal con 'BlackCoco' en la que deja entrever que sigue esperando al Barça. En esta charla, el influencer le pregunta por sus ídolos de infancia, a lo que el marroquí responde: "No tengo ídolos. Si te refieres a futbolistas a los que veía mucho, Xavi y Zidane".

Al oír el nombre del entenador del Barça, 'BlackCoco' le indica: "Entonces, si te marchas al Barça, Xavi es el que te entrenará". La respuesta de Amrabat desvela su ilusión por acabar vistiendo de blaugrana: "1+1 igual a 2, eh?"

El propio 'BlackCoco' se ha encargado de informar que Amrabat está haciendo todo lo posible para recalar en el Barça y que estaría dispuesto a esperar al club blaugrana al próximo mercado de invierno o incluso la próxima temporada, cuando acaba contrato con la Fiorentina. El marroquí solo espera un gesto del club blaugrana.