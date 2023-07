El Aston Villa sigue al acecho de Ferrán Torres

El club inglés aprieta, pero el jugador no desea salir del Barça El club blaugrana no abrirá ninguna puerta hasta que el caso Dembélé se finiquite

Tiene pinta de que se viene un agosto movido en el Barça. El club blaugrana sigue necesitando dar salidas para poder incorporar a un par más de jugadores y tras la gira por los Estados Unidos se pueden precipitar los acontecimientos. El Barça apuesta por una salida por línea aunque será difícil conseguir el objetivo y en la parte ofensiva el Aston Villa sigue apretando para conseguir incorporar a Ferrán Torres. La propuesta es insuficiente y, por ahora, el futbolista no tiene intención alguna de salir.

El Aston Villa hizo un primer intento a principios de mercado, pero finalmente no se llegó a abrir negociación. El principal problema, además de la negativa del futbolista, era el salario del jugador, que es excesivo para el club de Birmingham. Ahora estarían en disposición de realizar un esfuerzo e intentar que el atacante blaugrana se convierta en uno de sus jugadores franquicia. Unai Emery le avala aunque tiene claro que la operación es sumamente complicada.

Todos los clubs esperan movimientos fuertes en la próxima semana. Harry Kane puede salir del Tottenham, Mbappé podria acabar en el Madrid y el United tiene muy avanzadas las negociaciones por Hojlund. Hay muchos equipos buscando delanteros y habrá dinero en el mercado. El Barça, a principios de verano, esperaba colocar a Ansu Fati y Ferrán Torres, pero el primero se negó a salir al Wolverhampton y su carpeta está cerrada mientras que Ferrán quiere intentar convencer a Xavi para seguir como segundo delantero.

El Barça no ha cerrado la puerta al Aston Villa aunque es el club inglés el que debe convencer al futbolista, algo que por ahora no ha ocurrido. El club blaugrana, por ahora, no ha apretado por las salidas y todo dependerá de lo que suceda en los próximos días aunque le podría valer la marcha de Lenglet y Kessié si los dos futbolistas son traspasados. Están intentando cuadrar todos los números y Ferrán, al final, podría tener cabida en la plantilla.

En todo caso, el Barça tiene absolutamente todo paralizado hasta el lunes por la famosa cláusula de salida de Ousmane Dembélé. Si el francés no la aplica, como así parece y se queda, el club ya tendrá más vía libre para apretar por las salidas. Si Dembélé se fuera, algo que no se contempla en los planes deportivos, de arriba no se movería nadie.