Alphonso Davies culpa a Bartomeu de no haber fichado por el Barça

El lateral zurdo explica que pudo ser blaugrana en el 2019 "No me quiso porque era canadiense", explicó el futbolista del Bayern

Alphonso Davies, el tremendo lateral izquierdo del Bayern, explicó en el podcast de Say Less que pudo fichar por el Barça en el 2019, pero que la operación se echó a atrás aparentemente por la intervención del expresidente, Josep Maria Bartomeu. "El Barça se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense. Me dolió en mis sentimientos en aquel momento y no pude fichar".

Davies en aquel enero del 2019 pasó finalmente al Bayern de Munich procedente del Vancouver por un traspaso de unos 14 millones de euros. En la Bundesliga ha explotado y se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo. Su tasación actual es de más de 70 millones de euros y este verano se hablaba de un interés del Madrid por firmarle para ocupar la posición de lateral zurdo titular del equipo blanco.

🚨🚨| Alphonso Davies reveals Barcelona’s president didn’t want to sign him… because was Canadian. pic.twitter.com/mFf9w5sBd7 — CentreGoals. (@centregoals) 11 de junio de 2023

El jugador sí que matizó sobre Bartomeu diciendo que "lo de que era canadiense se iba diciendo en la prensa. No lo sé si lo dijo él realmente pero se decía. Lo que queda claro es que no fiché por el Barça".