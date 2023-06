Al Ittihad, amenaza seria para el Barça con Gundogan

El centrocampista tendría una oferta estratosférica de Arabia Saudí En el club blaugrana confían en su palabra y su deseo de seguir al máximo nivel

No hay duda que Arabia Saudí está distorsionando el mercado de fichajes. La irrupción del estado árabe, que desea potenciar su liga regando de millones a los futbolistas, ha cambiado el panorama y al Barça le puede afectar. Ilkay Gundogan, jugador deseado para el centro del campo, tiene una importante oferta del Al Ittihad, club que ha fichado a Benzema, y estaría meditando su decisión.

Gundogan no quiso desvelar su futuro tras la consecución de la Champions. La afición del Manchester City coreó su nombre y le pidió que se quedara, algo que tenía prácticamente descartado desde hace semanas. En el Barça confiaban en su palabra -el jugador ha dado ya el OK verbalmente- pero todavía no hay nada firmado y muchas injerencias.

Una de ellas es el Al Ittihad. Si es por dinero, no hay duda que el internacional alemán hará las maletas para compartir equipo con Karim Benzema, pero en el Barça confían en que el jugador quiera seguir al máximo nivel y también el deseo de su familia de residir en España los próximos años.

La oferta del Barça de tres temporadas y el camino negociador realizado en los últimos meses debería surtir efecto, pero también es cierto que el club blaugrana, hoy por hoy, no le puede garantizar la inscripción y por ello Gundogan aún no ha tomado la decisión final. El City insiste, Arabia aprieta y, mientras tanto, el Borussia Dortmund le ha ofrecido un contrato a largo plazo para que regrese y sea el sustituto de Bellingham con el objetivo de que siga trabajando en el club cuando se retire.

En el Barça creen que una vez finalizada la Champions, el panorama se va a acabar aclarando. Gundogan es un fichaje que gusta a Xavi, pero en el club hay alternativas por si finalmente la operación no sale, algo que no se contempla aunque esperan que todo quede firmado ya.