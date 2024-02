La alineación del Barça ante el Getafe

El FC Barcelona se enfrenta al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Los de Xavi Hernández reciben al cojunto de José Bordalás en la primera partido en casa desde el último tropiezo ante el Granada que dejó muy tocadas las opciones de título de los azulgranas, actualmente a terceros con 54 puntos y a ocho del Madrid (62), líder en solitario con el Girona segundo con 56.

Para la convocatoria ante los madrileños, el técnico de Terrassa ha confirmado una lista en la que Kochen ha sido la única novedad de la convocatoria respecto al duelo de ida de octavos de final de Champions League ante el Nápoles. Por su parte, Astralaga y Casadó se han caído del partido de esta tarde.

Con las bajas confirmadas de Balde, Marcos Alonso, Gavi y Ferran Torres, Xavi mueve lo justo los hilos (tres cambios) para presentar un once de garantías ante el equipo azulón. En defensa, el técnico del Barça recupera a Cubarsí, que no pisó el césped en el Maradona por un Iñigo Martínez que no tuvo su mejor día.

En el centro del campo, Xavi no quiere experimentos, con Christensen de pivote flanqueado por Frenkie de Jong, que no descansa, Gündogan, aunque esta vez Joao Félix ocupará la posición de Pedri para recuperar a los tres delanteros.

Como ya adelantamos en SPORT, en el ataque Raphinha vuelve a la titularidad por primera vez desde el regreso de su lesión en el bíceps femoral. El brasileño, que estuvo KO durante siete partidos (4 de Liga, dos de Copa y la final de la Supercopa), volvió precisamente ante el Granada hace dos semanas y hoy tendrá la oportunidad de recuperar sensaciones desde el inicio.

Por su parte, Xavi da descanso a Lamine Yamal, que con 16 años acumulaba ocho titularidades consecutivas y al que el técnico azulgrana ha querido proteger para no sobrecargar su físico y tenerle más fresco para los dos exigentes partidos que vienen ante el Athletic en San Mamés y el Nápoles en casa en poco más de dos semanas.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARÇA

Con todo, Xavi ha elegido este XI para sumar los tres puntos: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan; Joao Félix, Raphinha y Lewandowski.