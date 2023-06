Así afecta el adiós de Mirotic a la masa salarial

Los once millones que debía cobrar el montenegrino ya no formarán parte de la masa salarial la próxima temporada Sí contará para el 'Fair Play' de LaLiga, de forma negativa, la cantidad que percibirá como liquidación de contrato

El Barça ganó la liga de baloncesto ayer tras ganar al Real Madrid en el Wizink Center y poner el 3-0 en la final de la ACB. Tras el partido, tanto Nikola Mirotic como Juan Carlos Navarro dieron por finiquitada la etapa del montenegrino en el Palau. No hay vuelta atrás. El club rescindirá el contrato de Mirotic, que se alargaba hasta el 30 de junio del 2025.

El propio presidente Joan Laporta reconoció en Catalunya Ràdio que la decisión se había tomado porque LaLiga obligaba al club a cumplir con el Plan de Viabilidad si el Barça quiere inscribir jugadores para el primer equipo de fútbol. Y que están obligados a reducir la masa salarial de las secciones.

La masa salarial del Barça era esta temporada de 656 millones de euros. Tras las marchas de Busquets, Alba, Piqué y algún otro jugador, la masa salarial deportiva ya está en 530 millones y debe seguir reduciéndose hasta los 450. Una buena parte de esa reducción debe llegar desde las secciones. La masa salarial esta temporada de lo que no era el primer equipo de fútbol se elevaba hasta los 91 millones y debe reducirse de manera importante.

Mirotic, decisivo ante el Madrid | Javi Ferrándiz

Una de las víctimas de esta reducción es Mirotic. Los once millones que le hubiese costado al Barça el montenegrino la próxima temporada ya no formarán parte de la masa salarial del club, aunque eso no quiere decir que toda esa cantidad pueda hacerse servir para el 'Fair Play' de LaLiga. La razón es que Mirotic y el Barça deberán llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. La cantidad que deje de cobrar el montenegrino sí podrá sumarla el club en la salida de dinero para el 'Fair Play', pero no así el dinero que se le pague.