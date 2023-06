Lewandowski y la comparación Xavi-Guardiola: "Uno no es tan detallista"

El ariete polaco del Barça hace balance a su primera temporada como blaugrana en Canal + "Estoy muy contento con los goles que he metido", añade Lewandowski

Robert Lewandowski ha comparado las figuras de Xavi Hernández y Pep Guardiola, indicando: "No creo que Xavi se fije en estos detalles tanto como Guardiola. Él tiene su propia visión. Por la posición en la que jugaron ambos les ayuda a entender otros roles en el campo, pero Xavi no es tan detallista aunque es un entrenador que está dando pasos agigantados y está en constante desarrollo".

El ariete polaco del Barça hizo balance de su primera temporada como blaugrana en una entrevista en Canal +, incidiendo en esa comparación y la figura de los dos místers: "Puedes sentir que si alguien fue un gran futbolista y se convirtió en entrenador, en el trabajo es más fácil de transmitirlo a los jugadores. Cuando dicen algo, el mensaje se capta al instante".

'Lewa' conoce bien a ambos, no en vano estuvo bajo las órdenes de Pep tres años en Múnich: "Guardiola es un entrenador que cuida todos los aspectos del entrenamiento. Allí me mostraba muy a menudo cómo debía colocar mi cuerpo para operar tanto con la pierna derecha como con la izquierda".

Sobre el de Santpedor recalca que "él quería que jugara más con la izquierda para que así pudiera tener más visión dentro del campo, ya que si sólo jugabas con la derecha limitabas tu visión. Guardiola nunca me dijo cómo hacer goles porque yo lo hacía mejor que él".

El polaco hace un balance positivo de su primera campaña en Can Barça: "Sabía que mi primera temporada en el Barcelona iba a ser diferente para mí, incluso nueva porque debía concentrarme en cosas completamente diferentes a las anteriores. Aquí, mi persona es importante, no sólo en el campo, sino fuera de él. Tenía que dedicarme a ello y eso se reflejaba en las estadísticas, no sólo había menos goles, sino en las ocasiones que tenía".

"Sabia que mi primera temporada podía ser así, pero espero volver a la normalidad la próxima temporada, aunque estoy muy contento con los goles que he metido", añade.

Lewandowski está convencido de que en el Barça podra repetir en los próximos años los logros que alcanzó con el Bayern: "Queremos construir ciertas cosas desde cero sobre bases sólidas. No nos interesa hacer cambios superficiales que funcionen a corto plazo pero no a largo plazo". Y valora el hecho de haber ganado LaLiga en su primera campaña en España: "Recuerdo cuando gané mi primer campeonato, si sabes que puedes ganarlo, juegas con más tranquilidad y seguridad".

El ariete abre la puerta a una futura retirada en Estados Unidos, como Messi: "Es muy posible. Se habló de Estados Unidos hace unos seis o siete años y sigue ahí, pero estoy muy bien en Barcelona y tengo contrato con el club. Estoy muy feliz", señaló cerrando la puerta a posibles ofertas de Arabia.