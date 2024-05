Ancelotti: “Kroos y Modric tienen que seguir”

Ancelotti asegura que “Kroos y Modric tienen que seguir” y la afición madridista se lo dejó claro pidiéndoles que sigan durante la celebración de la Liga. Pero ninguno de los tres, ni el técnico ni los protagonistas, quiere adelantar los tiempos hasta la final de Wembley. Para el italiano no existe el DNI de los dos arquitectos del juego a los que ha alternado esta temporada con uno siempre sobre el campo. Y es que el italiano sabe que ellos son los que marcan el paso en cada partido.

Kroos y Modric, una década juntos / Efe

“Veo a los dos muy ilusionados de poder aportar y preparar la final. Sus cabezas están exclusivamente en intentar ganar la Decimoquinta”, dice el italiano, que suspira para que el club les haga una oferta que les convenza y sigan un año más. Ellos, de momento, guardan silencia como hicieron la temporada pasada, aunque el croata deja pistas sobre lo que quiere recordando palabras pasadas

Modric, ilusionado

“Yo ya he dicho muchas veces... cosas... y vosotros también lo sabéis todo”, dice Luka después de que Mijatovic asegurase ayer que “Modric quiere seguir”, ofreciendo otro dato más sobre el deseo del jugador. Todo va a depender del Real Madrid, de que le ofrezca otro año más para jugar con 39 batiendo incluso el récord de Puskas, que con 39 años y 36 días disputó su último partido como blanco para ser el más longevo de todos.

Ancelotti quiere que Kroos siga en el equipo / Efe

“Que la gente me pida que me quede es impresionante. Se me hace difícil encontrarte la palabra para describir lo que siento, pero gracias por tanto cariño”, espetaba el croata durante la celebración. Kroos, por su parte, no da pistas aunque el entorno madridista da por hecho que seguirá otro año más después de la buena temporada que está cerrando, sobre todo porque dijo que su continuidad dependía de si rendía o no, y este año está siendo uno de los mejores.

Su papel en el vestuario

Ancelotti conoce muy bien los códigos del vestuario, la jerarquía de cada cual y sabe que el alemán y el croata son imprescindibles tanto para el juego como para seguir adiestrando a unos jugadores que les darán el relevo en dos o tres años. El italiano tiene la difícil tarea de efectuar un relevo lo más dulce posible, pero sabe que todavía los necesita.

“Siguen siendo los mejores, ¿comparándolos con quién? Para mí son los mejores y punto. La verdad es que van a seguir siendo muy importantes para los resultados. Pero también, para que esta plantilla de jóvenes puedan progresar de forma justa”, decía Ancelotti hace unos meses en un mensaje claro hacia el club y los dos jugadores. Pese a la edad, ambos siguen siendo piezas cotizadas en el mercado y no tendrían problemas de encontrar destino si el Madrid no los renueva.