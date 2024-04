'La Garra' argentina, sin opciones ante Jerabkova, Mala y compañía

La República Checa recuperó su imagen mundialista para pasar por encima de Argentina durante bastantes fases del partido y imponerse por 41-33, liderada por una magistral Marketa Jerabkova con 14 goles. Ambas selecciones habían dicho adiós a los Juegos el viernes.

República Checa - Argentina (balonmano, Preolímpico femenino), 14/04/2024 PREOLÍMPICO FEMENINO RCH 41 33 ARG Alineaciones REPÚBLICA CHECA, 41 (23+18): Petra Kudlackova (p.), Chalotte Cholevova (4), Julie Frakova, Marketa Sustackova (4), Marketa Jerabkova (14, 1p.), Dominika Zachova (4), Veronika Mala (6) -siete inicial-, Patricie Wizurova (p.s.), Kamila Kordovska (5), Alena Stellnerova (1), Natalie Kuxova (1), Anna Frankova, Adela Striskova (1) y Eliska Desortova. ARGENTINA, 33 (16+17): Marisol Carratu (p.), Micaela Casasola (4), Giuliana Gavilán (3), Malena Cavo (5), Elke Karsten (9, 2p.), Manuela Pizzo (5, 2p.), Ayelén García (2) -siete inicial-, Ayelén Rosalez (p.s.), Rocío Campigli, Macarena Gandulfo, Carolina Bono (2), Martina Romero, Rosario Urban Medel (2), Delfina Ojea (1) y Lucía Dalle Crode.

No acabó con una alegría la notable etapa de Eduardo Gallardo al frente de una albiceleste que no ha parado de dar pasos adelante y que no ha podido confirmar ante las checas la excelente imagen que ofreció contra España y en la primera parte ante Países Bajos.

La defensa pétrea mostrada ante las Guerreras se convirtió en una autopista de mantequilla por las que campaban a sus anchas Marketa Jerabkova (máxima goleadora del pasado Mundial), Charlotte Cholevova y la 'bala' Veronika Mala.

Las checas eran una versión más reconocible, nada que ver con las que no tuvieron opciones en las dos primeras jornadas del Preolímpico. Argentina aguantó 15 minutos y entregó la cuchara en los 15 siguientes.

Buscando muy bien a en el pivote Giuliana Gavilán, actual campeona de la Copa de la Reina con el Super Amara Bera Bera) y con buenas acciones de Micaela Casasola y de Carolina Bono (ambas del Porriño), las sudamericanas estaban a un gol en el 17' (13-12).

Giuliana Gavilán brilló en la primera parte / INSTAGRAM

A partir de ahí, entre las paradas de Petra Kudlackova y la velocidad checa, las argentinas se vieron desbordadas y encajaron un parcial de 10-4 con Cholevova desatada. De hecho, las checas llevaban 21 goles antes del 27'... los mismos que marcaron contra España en todo el partido. Al descanso, 23-16.

Las checas regresaron en tromba y Gallardo paró el partido a los cuatro minutos después de que 'La Garra' encajase un 4-0 que situó el marcador en 27-16. Cuando peor estaban las cosas, la 'sucursal' argentina de la Liga Guerreras Iberdrola logró un parcial de 0-4 para acercarse a siete goles (27-20).

Sin embargo, cada vez que se acercó a siete goles incurrió en un error en ataque que dio paso a otra buena racha checa. Así hasta que Elke Karsten situó un -6 en el 53' (35-29), pero no había ni tiempo ni opciones reales de remontada. Y menos ante una magistral Jerabkova, que acabó con 14 goles aunque el MVP fue extrañamente para otra genial jugadora como Mala. Al final, 41-33.