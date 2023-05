Wanne: "He vuelto de la lesión más fuerte de lo que pensaba"

El sueco departió con SPORT en la víspera del debut del Barça ante el Torrelavega en los cuartos de la Copa del Rey "Acabaremos muy cansados de cara al GOG el próximo jueves, pero iremos al 100% cada día", recalcó el extremo diestro

¿Cómo se encuentra después de casi una temporada entera en el Barça?

Pues mucho mejor. Al principio me costó acostumbrarme a un nuevo país, al idioma y a muchos cambios. Ahora me encuentro muy bien, porque ya tengo claro dónde estoy, he asimilado bien todo y me encuentro muy a gusto en el equipo y con los sistemas de juego.

Logró importantes títulos con el Flensburg, pero aquí ganar es lo habitual. ¿Cómo lo lleva?

Sí. Esta temporada solo hemos perdido un partido. Para mí, que vengo de la Bundesliga, es extraño ganar cada partido, pero al mismo tiempo es estupendo. Tenemos un gran equipo, aunque también entrenamos mucho y la vida es maravillosa en Barcelona.

¿Echa de menos la Bundesliga?

Estuve allí nueve temporadas y no la echo de menos. La gané dos veces y ya cumplí mi papel allí.

En el Flensburg formaba con Jakobsen el mejor dúo de extremos izquierdos del mundo junto y aquí nada más llegar se vio solo por la lesión de Ariño...

No ha sido fácil. Me supo fatal lo de Aitor, que sigue trabajando duro para volver cuanto antes. Ahora tengo a Martí (Soler) y durante mi lesión lo ha hecho muy bien Ian (Barrufet), porque saben cómo jugamos por el filial. En cuanto a mí, estoy acostumbrado a jugar muchos minutos.

La lesión en el pectoral le llegó cuando mejor estaba...

Sí, pero he tenido una gran ayuda con profesionales excelentes, médicos, fisios y un entrenador personal pendiente de mí cada día, cosas que no tienes en ningún sitio. He vuelto muy fuerte de la lesión, más de lo que pensaba y no tengo ninguna molestia, así que estoy al cien por cien.

Ahora les esperan quizá tres partidos en 48 horas y el jueves que viene llega el GOG. ¿Cómo se gestiona esto?

Tienes que prepararte mentalmente y también a nivel físico, porque va a ser duro y terminaremos muy cansados. Seguro que lo lograremos. Lo más importante es estar muy concentrados al máximo. Si no vas a tope es cuando te puedes lesionar. Estoy representando al club más grande del mundo, así que por supuesto jugaré al cien por cien cada partido.

Para un sueco que ha vivido nueve años en Alemania, ¿qué supone la Copa del Rey?

Para mí es extraño tener que jugar tres partidos seguidos si vamos pasando. En Alemania es una Final a Cuatro. Será extraño, pero es un título y obviamente no lo he ganado nunca, así que me hace mucha ilusión conseguirlo.

Cambiando de torneo, ¿recuerda qué pasó en su primer curso en el Flensburg, el 13-14?

Jeje, sí, perfectamente. Ganamos la Champions League.

¿Ha pensado que lo podría repetir en el Barça?

Eso fue hace mucho, a comienzos de mi carrera. Es un recuerdo maravilloso, aunque no me he parado a pensarlo. Pero claro que me haría mucha ilusión volver a ganarla nueve años después

¿Cómo valora su temporada hasta el momento?

Pues con demasiados altos y bajos. Quizá es normal, porque todo era diferente para mí en el equipo y en mi vida. Aquí hay sol todo el día y no hace frío (ríe). La temporada pasada en Flensburg fui más regular y a veces ha sido un poco frustrante, porque no me terminaban de salir las cosas. Otras veces creo que he estado bien, que es al nivel al que debo estar.

Como una parte importante de la historia del Flensburg, ¿cómo valora lo que consiguió allí el Granollers?

Buff, diría que fue la mayor decepción que he visto nunca en el balonmano. El Granollers es un buen equipo y te puede ganar, pero ir perdiendo por 12 en casa a un mes de la Final Four, que era allí... Fueron muchas cosas y sé que después de ese partido han sido días muy duros en Flensburg.

Pensando en la Copa eso demuestra lo que puede pasar...

Es que si no vas a tope puedes perder contra cualquier equipo, pero representamos al Barcelona e iremos al cien por cien en Santander, que nadie lo dude.

Langaro, posible novedad en la Copa

El propio Carlos Ortega confirmó ayer que Haniel Langaro podría regresar en la Copa del Rey después de sufrir el 15 de diciembre una rotura en el tendón de Aquiles de su pierna derecha en un duelo de la Champions League en la pista del Nantes.

“Haniel ha empezado a entrenar esta semana, puede ser que viaje a Santander. Si lo hace seremos 18 (17 más Artur Parera) y podremos hacer cambios en la convocatoria en cada partido. Ha sido una lesión muy seria, todavía está lento y evidentemente no tiene ritmo de competición ni mucho menos, pero se va integrando y a ver si puede jugar algunos minutos en la Copa”, dijo el malagueño.