Así ha sido la comunión del hijo de Isa Pantoja (y por qué no ha acudido Isabel Pantoja)

Una vez más, la gran ausente en un evento de los Pantoja ha sido la propia Isabel Pantoja. Su hija, Isa Pantoja, se enfrentaba a uno de los días más importantes desde que fuera madre. Durante meses ha estado preparando con orgullo e ilusión la comunión de su hijo, una cita religiosa a la que no han faltado amigos y familiares.

Quién sí ha evitado a la prensa ha sido Isabel Pantoja, quién una vez más ha vuelto a faltar.

La comunión se celebró en la provincia de Cádiz y para esta ocasión se reunieron Isa Pantoja y Alberto Isla, padre del pequeño. A pesar de las enormes diferencias que han existido entre ambos padres, estos han preferido compartir una jornada tan especial para que el joven disfrutara sin notar la tensión.

También estuvo en la comunión Asraf Beno, el actual marido de Isa Pantoja, quien es como un segundo padre para el protagonista de la jornada.

La razón por la que Isabel Pantoja no ha acudido a la comunión de su nieto

¿Y por qué Isabel Pantoja no acudió a la comunión de su nieto? Alexia Rivas, colaboradora del programa Vamos a Ver, ha confirmado que la tonadillera no estaba invitada al evento. "Cuando no te preocupas por tu nieto, ni por el colegio, ni por el médico ni por las notas... Reniegas para todo, no tenía lógica invitarla".

Carmen Borrego también habló, en este caso en Así es la vida: "su hija ha intentado acercarse millones de veces, nunca jamás en la vida Isa ha negado a su madre que viera a su nieto. Si lo hubiera visto, debería haber ido a la comunión".